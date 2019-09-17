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7 قطاعات تقود بورصة الكويت للتراجع بختام تعاملات الثلاثاء

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 03:54 م
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7 قطاعات تقود بورصة الكويت للتراجع بختام تعاملات الثلاثاء
بورصة دبي
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نيفين سمير
 
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أنهت بورصة دبي تعاملات اليوم الثلاثاء ، ، جلسة منتصف جلسات الأسبوع علي تراجع ، حيث هبط المؤشر العام لسوق دبى المالى، بنسبة 0.99% خاسراً 28.37 نقطة ليغلق عند مستوى 2849.67 نقطة، بضغوط هبوط 7 قطاعات على رأسها العقارات بضغوط هبوط سهم شركة إعمار العقارية ، وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 110.9 مليون سهم محققة ما قيمته 259.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 1957 صفقة لـ32 سهما، وارتفعت 7 أسهم، وانخفض 22 سهما، واستقرت 3 أسهم.
 
وتراجعت 7 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع العقارات بنسبة 2.01%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 1.17%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.02%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.70%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.60%، ثم  قطاع الاتصالات بنسبة 0.36%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.13%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.33%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 2.56%، ثم سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 2.15%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 5.76%، ثم سهم شركة إعمار العقارية بنسبة 3.04%.
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