نادر شوقي في الجزيرة لحسم صفقة نجم الأهلي

أحمد حمدي يقترب من العودة للجونة



بات أحمد حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قريبًا من الانتقال إلى نادي الجونة لمدة موسم على سبيل الإعارة.





وتوصل مسئولو الجونة إلى اتفاق شبه نهائي مع نظائرهم في الأهلي لضم اللاعب وتعزيز صفوف الفريق في الموسم المقبل.





وكان حمدي قد لعب معارًا في صفوف الجونة الموسم الماضي، بعدما انضم له على سبيل الإعارة في يناير الماضي.





وقدم حمدي مستويات مميزة مع الجونة حيث تلقى أكثر من عرض للرحيل عن الأهلي لكن اللاعب فضل في النهاية الانضمام للجونة.





ومن المنتظر أن يعلن الجونة رسميا عن ضم اللاعب اليوم الثلاثاء، خاصة وأن باب القيد سيتم اليوم.





وكان الجونة قد نجح في استعارة أكثر من لاعب من الأهلي وهم محمود الجزار، وأكرم توفيق، وأحمد ياسر ريان، فيما ضم عمرو بركات وإسلام محارب ومحمد نجيب من الأهلي بصفة نهائية.





يتواجد نادر شوقي رئيس شركة إدارة الكرة بنادي الجونة داخل النادي الأهلي حاليًا من أجل إتمام صفقة ضم أحمد حمدي لاعب الفريق الأحمر.ويعقد شوقي جلسة حاليًا مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي من أجل الاتفاق على كافة تفاصيل استعارة الجونة لأحمد حمدي.وأبدى أحمد حمدي لاعب الفريق الأحمر موافقته على الانتقال للجونة خاصة وأنه لعب قبل ذلك في يناير الماضي لمدة 6 أشهر وظهر بمستوى مميز للغاية مع الفريق وساهم في بقاءه بالدوري الممتاز.ومن المنتظر أن يعلن رسميًا عن استعارة الجونة لخدمات لاعب الأهلي بعد قليل مدة موسم واحد على سبل الإعارة.