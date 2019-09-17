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انطلاق تربص المنتخب الوطني لللاعبين المحليين

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 03:48 م
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انطلاق تربص المنتخب الوطني لللاعبين المحليين
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محمد وليد الجموسي
 
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 انطلق المنتخب الوطني لللاعبين المحليين عشية أمس في التربص التحضيري بمشاركة 8 لاعبين الحصة التدريبية الأولى.
و هم : عاطف الدخيلي، معز بن شريفية ، محمد على منصر ،الياس الجلاصي، وجدي كشريدة، احمد خليل، وجدي الساحلي، حسام الحباسي .
في حين اجرى كل من طه ياسين الخنيسي ، شمس الدين الذوادي، انيس بدري ، فادي بن شوق، غازي عبد الرزاق و غيث اليفرني بمقر الإقامة حصصا للعلاج الطبيعي و الاسترجاع و التدليك .
و من المنتظر أن يلتحق بقية لاعبي النادي الرياضي الصفاقسي بفندق الإقامة مباشرة اثر وصولهم إلى تونس قادمين من الجزائر شأنهم شأن عناصر فريق النجم الرياضي الساحلي العائدين من رحلتهم إلى غانا .
و سيمون الموعد اليوم الثلاثاء مع الحصة التدريبية التي ستعرف مشاركة كل اللاعبين المدعوين و ذلك بداية من الساعة الخامسة مساء بالملعب الاولمبي بالمنزه و التي ستكون مفتوحة في جزئها الأول للاعلاميين .

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