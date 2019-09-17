انطلاق تربص المنتخب الوطني لللاعبين المحليين

انطلق المنتخب الوطني لللاعبين المحليين عشية أمس في التربص التحضيري بمشاركة 8 لاعبين الحصة التدريبية الأولى.

و هم : عاطف الدخيلي، معز بن شريفية ، محمد على منصر ،الياس الجلاصي، وجدي كشريدة، احمد خليل، وجدي الساحلي، حسام الحباسي .

في حين اجرى كل من طه ياسين الخنيسي ، شمس الدين الذوادي، انيس بدري ، فادي بن شوق، غازي عبد الرزاق و غيث اليفرني بمقر الإقامة حصصا للعلاج الطبيعي و الاسترجاع و التدليك .

و من المنتظر أن يلتحق بقية لاعبي النادي الرياضي الصفاقسي بفندق الإقامة مباشرة اثر وصولهم إلى تونس قادمين من الجزائر شأنهم شأن عناصر فريق النجم الرياضي الساحلي العائدين من رحلتهم إلى غانا .

و سيمون الموعد اليوم الثلاثاء مع الحصة التدريبية التي ستعرف مشاركة كل اللاعبين المدعوين و ذلك بداية من الساعة الخامسة مساء بالملعب الاولمبي بالمنزه و التي ستكون مفتوحة في جزئها الأول للاعلاميين .



