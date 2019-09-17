''غافي'' تحسم في ملف سحب تونس من القائمة السوداء

يؤدي وفد من فريق لمجموعة العمل المالي " غافي " اليوم الإثنين زيارة إلى تونس تستغرق يومين (16 و17 سبتمبر2019).

وتهدف الزيارة إلى اتخاذ قرار بشأن انسحاب تونس من قائمة الدول الخاضعة لمراقبة هذه المجموعة.

وغافي هي مؤسسة دولية مسؤولة عن مراجعة وتطوير تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.

وتأمل تونس عند استكمال هذه الزيارة، الخروج نهائيا من هذه القائمة وسيتم الكشف عن نتائج الزيارة يوم 17 سبتمبر 2019 ليقع الاعلان رسميا عن هذه النتائج في شهر أكتوبر 2019 خلال اجتماع الجمعية العامة لمجموعة العمل المالي الدولي " غافي ".