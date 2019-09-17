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المنصف المرزوقي يدعم قيس سعيد في الدور الثاني للانتخابات

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 03:41 م
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المنصف المرزوقي يدعم قيس سعيد في الدور الثاني للانتخابات
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محمد وليد الجموسي
 
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 أعلن الرئيس السابق المنصف المرزوقي عن دعمه للمرشح المستقل للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها قيس سعيد.
و نشر المرزوقي تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك "أعلن عن دعمي الكامل للمرشح الأستاذ قيس سعيد في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية انتصارا لقيم الثورة ولروح الدستور وتواضعا أمام حكم الشعب، راجيا أن يتم الدور الثاني في أجواء من الاستقرار والتنافس النزيه والقبول بارادة الناخبين".
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