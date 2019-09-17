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فايلر يستقر على مهاجم الأهلي أمام الزمالك

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 03:58 م
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فايلر يستقر على مهاجم الأهلي أمام الزمالك
رينيه فايلر
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عمر محمد
 
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تزايدت فرص مروان محسن مهاجم فريق النادي الأهلي في قيادة خط هجوم الفريق في مباراة السوبر أمام الزمالك بناء على رغبة السويسري رينيه فايلر المدير الفني.

ويواجه الأهلي غريمه التلقيدي الزمالك مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية في بطولة السوبر المصري.

ويفاضل السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي بين الثنائي مروان محسن وصلاح محسن لقيادة هجوم المارد الأحمر أمام الزمالك يوم الجمعة المقبل في السوبر المصري باستاد برج العرب، وإن كانت فرص مروان الأفضل لقناعة فايلر باللاعب في قيادة الهجوم عن زميله صلاح محسن الذي لم يحصل على ثقة فايلر حتى الأن على الرغم من تسجيله هدف في مباراة الذهاب أمام كانو سبورت الغيني في دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.

وتضاءلت فرص المغربي وليد أزارو في اللحاق بمباراة السوبر أمام الزمالك يوم الجمعة المقبل بسبب الإصابة التي لحقت به بجذع في الركبة أثناء مشاركته مع منتخب بلاده.

رينيه فايلر يستقر على مهاجم الأهلي في عهده

فاجأ السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي مروان محسن مهاجم الفريق الأحمر بقرار جديد فيما يتعلق بخط هجوم القلعة الحمراء في الفترة القادمة.

وأبدى السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي إعجابه الشديد بمروان محسن مهاجم الفريق الأحمر في التدريبات الجماعية التي قادها في الفترة الماضية بعد تألقه بشكل لافت للنظر مع الفريق قبل رحلة غينيا الاستوائية.

واستقر السويسري فايلر المدير الفني لفريق الأهلي علي الدفع بمروان محسن في خط هجوم الأحمر في الفترة القادمة والاعتماد عليه بشكل أساسي بعدما حظى اللاعب بثقة فايلر مبكرًا خلال الفترة التي تولى فيها تدريب الأهلي.

وتعاقد الأهلي مع فايلر عقب رحيل الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للفريق بسبب الخروج من مسابقة كأس مصر على يد بيراميدز بدور الستة عشر.

وقرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي اصطحاب 25 لاعبا لرحلة غينيا الإستوائية في أول مباراة رسمية له مع الفريق.

ويستعد الأهلي لملاقاة كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

ويغيب المدافع رامي ربيعة فقط عن رحلة الفريق الأفريقية بسبب الإصابة التي يعاني منها، بينما عاد شريف إكرامي من جديد للقائمة بعد فترة غياب بسبب الإصابة.

ومن المنتظر أن يعتمد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على الثنائي محمود متولي وياسر إبراهيم في خط دفاع الأهلي بجانب أحمد فتحي وعلي معلول.

وسيمنح فايلر بعض التعليمات الفنية لمدافع الأهلي بعدما بات قريبًا من المشاركة في التشكيل الأساسي للفريق الأحمر في اللقاء.

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته مساء أمس الاثنين بعد عودة بعثة الفريق الأحمر من غينيا، حيث رفض فايلر منح لاعبيه راحة من التدريبات بسبب ضيق الوقت بين مباراة كانو سبورت والتي فاز فيها الفريق الأحمر بهدفين دون رد، إلى مباراة الزمالك المقرر لها الجمعة المقبل.

ويتطلع فايلر المدير الفني للأهلي لتحقيق الفوز في مباراة الجمعة المقبل والتتويج باللقب الأول له مع الفريق الأحمر، في ثاني مبارياته الرسمية.

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المزيد عن: مروان محسن صلاح محسن رينيه فايلر رياضة الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
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