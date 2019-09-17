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تفاصيل اختفاء ابن عم أسماء الأسد في لبنان

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 03:02 م
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تفاصيل اختفاء ابن عم أسماء الأسد في لبنان
أسماء الأسد وابن عمها الأخرس
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وكالات
 
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أفادت قناة العربية، اليوم الثلاثاء، بأن الأجهزة الأمنية اللبنانية تجري استقصاءاتها لمعرفة مصير مرهف طريف الأخرس، ابن عم أسماء الأسد، زوجة رئيس النظام السوري بشار الأسد، الذي فقد منذ أيام على طريق ضهر البيدر بين البقاع وبيروت.

 

وتبلغت الدوائر الأمنية من المعنيين أن الأخرس فقد الاتصال به ولم يعرف مصيره حتى اليوم الثلاثاء، بحسب ما أفاد مراسل العربية.

 

أسباب الخطف

وتضاربت المعلومات حول أسباب الخطف هل هي على خلفية تصفية الحسابات داخل بيت الأسد، أو جاء صدفة من قبل عصابات السرقة والسطو التي نشطت في الأيام الماضية.

 

وشهدت المنطقة عملية اختفاء مماثلة، إذ لا يزال مصير المواطن اللبناني جوزف حنوش مجهولاً بعد تعرضه لعملية خطف على طريق بعلبك، كذلك حادثة اعتداء على عائلة في عطلة نهاية الأسبوع لم يلتزم سائق الجيب لأوامر العصابة بالتوقف عل جانب الطريق.

 

عملية خطف الأخرس

وتذكّر عملية خطف الأخرس بخطف مرافق مدير مكتب ماهر الأسد، في لبنان، الذي اختفى لأسابيع عديدة بعد مشاكل مع عصابة لبنانية من بعلبك تنشط بتهريب المخدرات على خط اللاذقية الهرمل بعلبك، ولم يطلق سراحه إلا بعد دفع المبلغ الواجب عليه.

 

ذراع أسماء الأسد الاستثمارية

وكان نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي تداولوا خبر الأخرس وذكروا أنه فقد مساء السبت الماضي في منطقة "عالية".

 

يذكر أن مرهف هو نجل رجل الأعمال المعروف طريف الأخرس، الذي يعد إحدى الأذرع الاستثمارية لأسماء الأخرس، والذي يحتكر تجارة عدد من المواد والسلع الغذائية كالأرز والسكر والموز وغيرها.

 

كما ينوب عن أسماء في العديد من الاستثمارات في القطاع المصرفي والعقارات وغيرها من الأمور.

 

إلى ذلك، يعتبر مرهف شريكا مؤسسا في شركة "تاج" للاستثمارات الصناعية، حيث يتولى رئاسة مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للسكر المملوكة لوالده، ومدير عام شركة فلورينا للصناعات الغذائية، وهو من أبرز المستثمرين في بنك الأردن وعضو مجلس الإدارة فيه منذ العام 2015، ويحمل شهادة الإجازة في الهندسة الكهربائية من الجامعة الأميركية في بيروت 2004.


عائلة اﻷخرس

ذكر أن عائلة اﻷخرس المنحدرة من حمص تمتلك أموالاً كثيرةً مستفيدة من علاقتها بآل اﻷسد، ولها استثمارات واسعة في لبنان ودبي وبريطانيا وعدة أماكن حول العالم.

 

 

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