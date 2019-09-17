الصيدلية المركزية تواجه عجزا ماليا بقرابة الـ200 مليون دينار

كشف المدير العام للصيدلية المركزية خليل عموس، أن قيمة العجز المالي للصيدلية المركزية العام الماضي بلغ قرابة 200 مليون دينار.





وأفادت (وات)، بأن عموس قد أرجع العجز المذكور بسبب إرتفاع كلفة دعم الأدوية المستوردة وانزلاق قيمة الدينار، مؤكدا أن قيمة دعم الأدوية بلغت العام الماضي 210 مليون دينار، فيما تكبّدت الصيدلية أعباء إضافية بقيمة 150 مليون دينار بسبب انزلاق الدينار، ما "تسبب في إحدث أزمة نقص الأدوية وتراجع المخزون الاستراتيجي للأدوية لأقل من ثلاثة أشهر".





وقال عموس خلال ندوة خصصت لديون الصيدلية، أن ارتفاع مستحقات الصيدلية المركزية تجاه المستشفيات العمومية، والتي بلغت 600 مليون دينار هذا العام من الصعوبات التي تواجهها الصيدلية، التي بلغت ديونها تجاه المخابر الدولية المصدرة، حوالي الـ400 مليون دينار حاليا.





وبيّن أن وزارة الصحة أعطت تعليماتها إلى جميع المستشفيات العمومية بوضع الصيدلية المركزية على رأس أولوياتها في استخلاص ديونها من أجل تحسين وضعها المالي لمجابهة الطلبات المتزايدة على الأدوية.





وأشار الى أن تزويد السوق بالأدوية يسير بشكل عادي ودون نقص، موضحا أن نفاد السوق من بعض الأدوية يعود اساسا انخفاض تصنيع بعض الأدوية بسبب نقص المواد الأولية، معلنا أن اجتماعات سيعقد قريبا وسيضم كافة المتدخلين بقطاع الأدوية وهم وزارات الصحة والشؤون الاجتماعية والتجارة والمالية للتباحث حول تطوير استراتيجية التزود بالأدوية وتحيين أسعارها.