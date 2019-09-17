التمديد في فترة 'الصولد' إلى غاية يوم 02 أكتوبر
الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 02:43 م
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مروى الجلاصي
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قررت وزارة التجارة اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2019، التمديد في فترة التخفيضات الصيفية "الصولد"، لمدة أسبوعين بداية من يوم الغد الأربعاء 18 سبتمبر 2019 إلى غاية يوم الأربعاء 02 أكتوبر 2019.
ويذكر بأن موسم التخفيض الصّيفي، كان قد انطلق منذ يوم 07 من أوت 2019، على أن يمتدّ طيلة شهر و نصف، قبل أن يتقرّر التمديد فيه.
وكان مدير المنافسة والأبحاث الإقتصادية بوزارة التجارة ياسر بن خليفة، قد صرّح منذ شهر أوت المنقضي، أنّ الإقبال على موسم تخفيضات صيف 2019، ظلّ ضعيفا في بدايته غير أنه يتوقع أن يشهد حركية كبيرة مع العودة المدرسية.
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