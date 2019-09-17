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إيهاب جلال "بعبع" حسام حسن (أرقام)

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 02:46 م
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إيهاب جلال بعبع حسام حسن (أرقام)
حسام وجلال
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علاء خليف
 
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اشتعلت المنافسة بين إيهاب جلال المدير الفني للمصري البورسعيدي وحسام حسن المدير الفني لسموحة على تدريب منتخب مصر لكن ماذا عن المواجهات التاريخية بينهما؟

 

ويصب التاريخ في صالح إيهاب جلال ضد حسام حسن المواجهات المباشرة بينهما في مشوارهما التدريبي.

 

إيهاب جلال ضد حسام حسن

           

لعب إيهاب جلال ضد حسام حسن في 10 مباريات سابقة، فاز في 6 مباريات، وخسر مباراة وحيدة أمام "العميد"، وحسم التعادل نتيجة 3 مواجهات بينهما، سجلت أندية "جلال" 20 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 15 هدفًا.

 

واجه إيهاب جلال خلال قيادته لمصر المقاصة حسام حسن في 6 مواجهات (4 مع المصري – 2 مع الاتحاد)، وفاز جلال في 4 مباريات، وحسم التعادل نتيجة مباراتين بينهما.

 

والتق إيهاب جلال عندما عندما كان مدربًا لفريق إنبي مع حسام حسن خلال قيادته للمصري البورسعيدي في مباراة وحيدة، فاز بها الفريق البترولي، أما الهزيمة الوحيدة له كانت خلال قيادته للزمالك وخسر أمام مصري "العميد" بهدف دون مقابل عام 2018

 

بعدما تولي إيهاب جلال تدريب المصري البورسعيدي اصطدم بحسام حسن في مباراتين، الأولي كانت خلال قيادة "العميد" لبيراميدز، وانتهت بالتعادل 3-3، والثانية كانت بعد تولي "حسن" تدريب فريق سموحة، وقاد "جلال" الفريق البورسعيدي للفوز بنتيجة 4-2.

 

وانقسمت اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة بين اختيار إيهاب جلال أو منح الفرصة لحسام حسن أحد عناصر جيل 90.

 

ويتولى محمد فضل عضو اللجنة جبهة تعيين إيهاب جلال بينما عمرو الجنايني وجمال محمد علي جبهة حسام حسن ولذلك تأخر الإعلان عن اسم المدير الفني للمنتخب مصر.

 

وأبدى حسام حسن مرونة في تشكيل الجهاز الفني للمنتخب حيث تمسك بشقيقه إبراهيم حسن فقط بينما أصر إيهاب جلال على تعيين حمد إبراهيم ومصطفى كمال.

 

كان اتحاد الكرة قد أقال خافيير أجيري عقب وداع كأس الأمم الإفريقية من دور الـ16 بعد الخسارة بهدف نظيف أمام جنوب إفريقيا بسبب أخطاء فنية من الخواجة الذي اعتمد على محمد صلاح كنجم أول وأخير في صفوف الفراعنة وترك وسط الملعب خاليًا أمام منتخب الأولاد.

 

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