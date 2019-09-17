سحر نصر: "فارم فريتس" تستفيد من التعديلات الجديدة لقانون الاستثمار





افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، خط الإنتاج الجديد لشركة فارم فريتس علي مساحة 9300م2 باستثمارات تبلغ 40 مليون دولار، بمدينة العاشر من رمضان، بحضور المستشار محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأحمد صديق، العضو المنتدب للشركة، وحسن مختار، مدير العمليات بالشركة.









وقالت الدكتورة سحر نصر، إن توسع شركة فارم فريتس الهولندية في مصر، يأتي تأكيدًا على تحسن بيئة الاستثمار في مصر، وجاذبية السوق المصري للاستثمارات الجديدة، خاصة الاستثمارات الهولندية، التي تمثل المركز الثاني في ضخ استثمارات أجنبية مباشرة في مصر، حيث بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي الهولندي المباشر في مصر 10 مليارات دولار موزعة على 648 شركة.









وأضافت الوزيرة، إن الشركة ستكون من المستفيدين من التعديلات الجديدة التي تم إقرارها على قانون الاستثمار خلال العام الحالي، من منح حوافز لتوسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بتمتعها بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين 11-13 من قانون الاستثمار، وبهذا التوسع ستستطيع الشركة تعزيز مكانتها كأكبر شركة لإنتاج البطاطس في مصر، بقدرة إنتاجية تتخطى 150 ألف طن سنويًا، وتُضاعف صادراتها وتفتح أسواق جديدة للتصدير، حيث تقوم الشركة حاليًا بتصدير نصف إنتاجها إلى 22 دولة حول العالم، هذا بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا الهولندية الحديثة في مجال الصناعات الغذائية إلى مصر، مشيرة إلى قصة النجاح التي تحققها الشركة في التوسع في استثماراتها كشراكة بين المستثمر العربي والمستثمر الهولندي، مؤكدة أن أكثر من 70 % من المنتج محلى في المصنع الجديد وهو أمر رائع في ظل تعظيم المكون المحلى.









وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة حريصة على تقديم كافة الحوافز والتيسيرات للمصدرين من أجل التوسع في استثماراتهم في مصر، مشيرة إلى أن الحكومة ملتزمة بدعم القطاع الخاص وإزالة أي عقبات تواجه من أجل التوسع في استثماراته في مصر.









ودعت الوزيرة، رئيس شركة فارم فريتس، والمستثمرين الهولنديين في مصر للمشاركة في مؤتمر أفريقيا 2019، الذي يعقد تحت رعاية السيد عبد الفتاح السيسي، وبحث عقد الشراكات والاتفاقات الثنائية مع الحكومات والشركات الأفريقية، بغرض التوسع في التصدير والاستثمار في القارة، والاستفادة من اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا العام، بالإضافة إلى تواجد ممثلي مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، الذين يدعمون حركة الاستثمار في مصر والقارة.





وفي كلمته قال عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، إن قطاع الصناعات الغذائية يعد أحد أهم القطاعات الرئيسية بالاقتصاد القومي والذي يوفر الغذاء الآمن للمواطنين ويسهم في توفير أكثر من مليون فرصة عمل للشباب ،مشيراً إلى أن صادرات القطاع بلغت خلال العام الماضي نحو 2 مليار و 830 مليون دولار كما بلغت خلال الـ7 شهور الأولى من العام الجارى مليار و 826 مليون دولار مقارنة بنحو مليار و 699 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي محققة زيادة قدرها 7.5%.









وأضاف الوزير قائلاً، أن أهم الأسواق العالمية المستقبلة للصادرات المصرية من الصناعات الغذائية تشمل أسواق المملكة العربية السعودية وليبيا والأردن والولايات المتحدة الأمريكية واليمن والإمارات العربية المتحدة والعراق والمغرب والكويت كما تشمل أهم بنود الصادرات المصرية في هذا القطاع البطاطس المصنعة والبصل المجفف ومنتجات الألبان والأسماك والتوابل والخضروات المجففة والمجمدة والزيوت والفاكهة المجففة والمجمدة والعسل والعصائر.









وأكد نصار حرص الوزارة على الارتقاء بمعايير الكفاءة والسلامة بقطاع التصنيع الغذائي بهدف تحسين تنافسية المنتج المصري بالسوق المصري والسوقين الإقليمي والعالمي، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى لجعل مصر محوراً صناعياً وتصديرياً للصناعات الغذائية لأسواق الدول العربية وأسواق منطقة الشرق الأوسط.





ومن جانبه عبر أحمد صديق العضو المنتدب، لفارم فريتس مصر عن سعادته بتدشين المصنع الجديد لفارم فريتس مصر والذي يقدم أحدث تكنولوجيا التصنيع والتغليف في المنطقة."





وقال " إن توسعاتنا الجديدة تأتى للاستفادة من التعديلات التشريعية التي تمت مؤخرا والتي شجعت الشركات القائمة على التوسع وإقامة مشروعات جديدة، ونعمل بالسوق المصرية منذ أكثر من 30 عاماً ونؤمن بأن مصر تمتلك مقومات عديدة تجعلها مركزاً هاماً للتصدير وهو الأمر الذي دفعنا لإنشاء مصنعنا الجديد حيث نستهدف زيادة في صادرات الشركة خلال الفترة القادمة تصل لأكثر من 65% من إنتاجنا بنكهات مختلفة، فسوق البطاطس بمصر واعد وينمو بقوة لأنه منظومة متكاملة وهناك تغير في أنماط الاستهلاك ونحن في فارم فريتس نسعى لمواكبة هذا التطور من خلال تقديم كل ما يحقق لعملائنا الرفاهية ويساعدهم علي تطوير أنماطهم الاستهلاكية ويتضمن المصنع أحدث تكنولوجيا تغليف وتصنيع البطاطس التي تجعلها أكثر قرمشة وبنكهات مختلفة فضلاً عن قدرة المصنع الاستيعابية للعمالة المباشرة التي تبلغ ما يقرب من 100فرصة عمل مباشرة وأكثر من 5000 عمالة غير مباشرة بطاقة إنتاجية50ألف طن لتصل الطاقة الإنتاجية لفارم فريتس إلي 150 ألف طن، وتستهدف فارم فريتس مصر زيادتها مع تزايد فرص التصدير التي تستهدفها الشركة خلال الفترة القادمة لتصل إلي أكثر من 65% من إنتاج الشركة يتم تصديرها لـ20 دولة مختلفة، بالإضافة إلي زيادة عدد منتجات الشركة لأكثر من 25 % حيث تقدم فارم فريتس مصر حاليا لعملائها ما يقرب من 18 منتج مختلفة النكهات، مشيدا بما تقوم به مصر من إصلاحات اقتصادية وإصلاح لمناخ الاستثمار.





وأضاف :" بدأنا استثماراتنا في مصر برأس مال 2.5مليون دولار ، واستمرت فارم فريتس في ضخ استثمارات جديدة منذ دخولها إلي السوق المصرية لتفتتح مصنعها الجديد بمدينة العاشر من رمضان باستثمارات 40 مليون دولار وتعمل الشركة على إعادة استثمار جزء كبير من أرباحها في التطوير سواء في عمل توسعات للمصنع أو رفع كفاءة خطوط الإنتاج، كما تمكنت الشركة من زيادة قدرتها الإنتاجية منذ بداية عملها في مصر حيث بدأت بزراعة 700 فدان ووصلت حاليًا إلى أكثر من 17 ألف فدان".​







