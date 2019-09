"بصورة أبيض وأسود الساعة 7 الصبح".. حلا شيحة تستعد لمهرجان الجونة

View this post on Instagram

صباح الخير احنا ٧ الصبح الولاد راحوا المدرسة و عندي النهاردة يوم طويل و بكرة رايحة الجونة علشان المهرجان اتمني السنة دي يكون المهرجان احلي و احلي و بالتوفيق لجميع القائمين عليه 💫💫💫☺️