"بصورة أبيض وأسود الساعة 7 الصبح".. حلا شيحة تستعد لمهرجان الجونة

نشرت الفنانة حلا شيحة، صورة جديدة لها من خلال حسابها الرسمى على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وعلقت قائلة عليها: "صباح الخير إحنا ٧ الصبح الولاد راحوا المدرسة وعندي النهاردة يوم طويل وبكرة رايحة الجونة علشان المهرجان".

وتابعت قائلة لإدارة المهرجان: "اتمني السنة دي يكون المهرجان احلي واحلي وبالتوفيق لجميع القائمين عليه".





خلع الحجاب

حلا شيحا قد أثارت الجدل مؤخرا بعد قرار خلع الحجاب وعودتها للفن وذلك بعد انقطاع دام لأكثر من 11 عاما، وكانت النجمة حلا شيحة قد قررت اعتزال التمثيل فى عام 2007 بعد آخر عمل قدمته وهو فيلم "كامل الأوصاف"، والتى شاركت فيه وهى ترتدى الحجاب، وتمتلك النجمة حلا شيحة العديد من الأعمال الناجحة فى مسيرتها الفنية سواء على الصعيد السينمائى أو الدرامى، مثل "السلم والتعبان"، "عريس من جهة امنية"، "أريد خلعا"، "اللمبى"، "سحر العيون"، "غاوى حب"، "تايهة فى أمريكا"، "ليه خلتنى أحبك"، "كامل الأوصاف"، بجانب مسلسل "الرجل الآخر"، و"كلمات".

مشاركة بعد غياب 11 عاما

حلا شاركت مؤخرا فى مسلسل زلزال الذى خاضت به الماراثون الرمضانى الماضى.

وجسدت من خلاله شخصية امرأة صعيدية تدعى "صافيا"، وتعمل على عربة فول داخل موقف ميكروباصات وحققت من خلاله نجاحا كبيرا.

مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج ابراهيم فخر، وبطولة محمد رمضان وحلا شيحة، ماجد المصرى ونسرين أمين، منى عبد الغنى، هنادى مهنا، حسام داغر ومصطفى منصور ويوسف عثمان وأحمد صيام .

شائعات زواجها من رمضان

انتشرت مؤخرا شائعة زواج الفنانة حلا شيحة من محمد رمضان ، وعلقت حلا على هذه الشائعة حيث صرحت قائلة": إن ما تم نشره ليس له أى أساس من الصحة، والموضوع مش مستاهل الرد عليه".

في المقابل نفي الفنان محمد رمضان، ماتردد حول زواجه من الفنانة حلا شيحة، وأكد انه يعتبرها شقيقته.

وأضاف محمد، في تصريحات صحفية إن حلا شيحة، شقيقته، وتعتبر صديقة لزوجته، وأنه لا صحة ماتردد مؤخرا حول زواجه بعد مسلسل "زلزال".