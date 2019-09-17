رئاسية تونس 2019: بعثة الإتحاد الأوروبي تنفي دعمها أي مترشّح

أكّد رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي لملاحظة الانتخابات ''فابيو ماسيمو كاستالدو''، بخصوص قضية المترشح نبيل القروي، على دعمهم واحترامهم للسلطة القضائية في تونس، مجدّدا في المقابل دعوة السلطات المعنية لوضع الآليات الممكنة لضمان حقوق المترشّح في القيام بحملته الانتخابية.





كما شدد على حياد بعثة الاتحاد الاوروبي وعدم دعمها لأي مترشح، وذلك تعليقا على ما تم تداوله بخصوص دعمهم للمترشح نبيل القروي، إثر بلاغهم الذي دعوا فيه لتمكين المترشح من فرصة القيام بحملته وضمان الحظوظ المتساوية للمترشحين، ونفى أن يكون ذلك تدخلا في القضاء التونسي.





وتعتبر بعثة الاتحاد الأوروبي في تقريرها الأوّلي لملاحظة الدور الأول للانتخابات الرئاسية في تونس، بأنّه تمّ إحترام قواعد الانتخابات بعد ملاحظة أكثر من 500 مكتب إقتراع، ولم تسجل البعثة مشاكل كبرى رغم وجود بعض الملاحظات البسيطة المتعلقة بالمواد الانتخابية.





وسجّل رئيس البعثة عدم احترام بعض القنوات الخاصة لمبدأ المساواة بين المترشحين، كما تطرّق لوجود شكوك لدى المجتمع المدني تتعلق بتمويل الحملة الانتخابات، معتبرا أنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تمكّنت من مواجهة تحدّي الانتخابات السابقة لأوانها.