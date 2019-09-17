رئيس الوزراء اللبناني: "الوضع حساس للغاية.. والإصلاح يتطلب وقتًا"

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وصف رئيس الوزراء اللبناني "سعد الحريري" وضع البلاد بأنه "دقيق جدًا"، قائلًا إن الإصلاح "عملية مستمرة" تتطلب إجماعًا سياسيًا.



وقال الحريري في حفل افتتاح "ميزانية المواطن 2019" في معهد باسل فليحان في بيروت، أن استعادة ثقة الشعب بالدولة "لا يمكن تحقيقه دون إرساء أسس شفافة لعملنا".



وأضافت: "خلال السنوات الثلاث الماضية، اتخذنا خطوات مهمة لتنظيم المالية العامة، بالموافقة على ثلاثة ميزانيات متتالية بعد توقف دام 12 عامًا، مثلما تعتبر الموافقة على الميزانية أمرًا ضروريًا، فإن اعتمادها في المواعيد النهائية الدستورية أمر مهم أيضًا. هذا ما سنفعله هذا العام.



وتابع الحريري: "نحن في وضع دقيق للغاية، ولا يمكننا إضاعة الوقت".



كما قال وزير المالية علي حسن خليل: "يعلم الجميع أنه يتعين علينا اتخاذ قرارات صعبة في الفترة المقبلة".



وتكلفة الإصلاح وتكلفة القرارات التي يتعين اتخاذها اليوم أقل بكثير من تكلفة إدارة الأزمة إذا حدث ذلك، خاصة إذا خرجت هذه الأزمة عن السيطرة ".



وأشار الحريري، إلى أنه ما زال هناك وقت لمعالجة مشاكل البلاد.



وأردف: "ورشة الإصلاح مهمة وهامة، وأنا حريصة على إشراك الجميع، من القطاع العام في مختلف إداراتها ومؤسساتها، والقطاع الخاص والمجتمع المدني، من خلال حوار اقتصادي واجتماعي جاد وبناء".



وقال أيضًا: "الإصلاح لا يحدث بين عشية وضحاها ولكنه عملية مستمرة تتطلب الوقت والجهد والإجماع السياسي".

