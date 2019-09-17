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تونس: غرق قارب للمهاجرين قرب مدينة صفاقس

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 02:28 م
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تونس: غرق قارب للمهاجرين قرب مدينة صفاقس
قارب يقل مهاجرين
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وكالات
 
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أعلن مسؤول في خفر السواحل التونسي حسام الجبابلي، غرق قارب على مسافة عشرة كيلومترات من الشريط الساحلي قرب مدينة صفاقس.

 

وقال مسؤول في خفر السواحل التونسي، اليوم الثلاثاء، إن اثنين على الأقل من ركابه غرقا، وجرى إنقاذ تسعة واعتُبر نحو 14 في عداد المفقودين.

 

ووقعت كارثتان تتعلقان بالمهاجرين قبالة الساحل التونسي هذا العام، عندما غرق 86 مهاجراً أفريقيا بعد انقلاب قاربهم الذي انطلق باتجاه أوروبا من ليبيا في يوليو.

 

وانقلب قارب آخر يقل مهاجرين من ليبيا إلى أوروبا في يونيو ، مما أسفر عن غرق 65 شخصاً على الأقل.

وقال الجبابلي إن جميع المهاجرين الذين كانوا على متن القارب اليوم تونسيون.

وقال الهلال الأحمر التونسي إن قاربًا يقل العشرات من المهاجرين غرق قبالة السواحل التونسية منذ قليل.

 

ولقي ما لا يقل عن 65 من طالبي اللجوء مصرعهم قبالة السواحل التونسية فى شهر مايو الماضي عندما غرق القارب الذي كان يقلهم إلى سواحل إيطاليا، وذلك في الحادث الافدح من نوعه منذ بداية العام.

 

وقالت مفوضية الأمم المتحدة لرعاية شئون اللاجئين أنذاك في بيان لها إن فرق الإنقاذ تمكنت من إدراك 16 شخصا وانتشالهم من مياه البحر المتوسط قبل أن يغرقوا. فيما أكد الناجون أن القارب انطلق من مدينة زوارة الليبية صباح الخميس لكنهم واجهوا أمواجا عاتية أغرقت القارب بعد ساعات من تحركه.

 


ولقي 45 شخصا مصرعهم بعد غرق قارب قبالة السواحل المغربية كان يقلهم نحو إسبانيا، وفق بيان أصدرته منظمة "كامينادو فرانتيسراس" غير الحكومية أمس، غير أن السلطات المغربية لم تؤكد هذه الحصيلة الجمعة.

 

وأوضح البيان أن "45 شخصا فارقوا الحياة" إثر هذا الحادث الذي وقع الخميس في البحر المتوسط، استنادا إلى نداءات الاستغاثة التي تتلقاها هذه الجمعية عادة من المهاجرين أو أقاربهم.

 

وأشار إلى أن البحرية الملكية عثرت على 22 ناجيا، من ضمن 67 شخصا في المجموع، كانوا على متن هذا القارب.

 

وأكد مسؤول مغربي أمس الجمعة أن البحرية الملكية أنقذت 21 مهاجرا في ساحل الناضور من إفريقيا جنوب الصحراء، بدون تأكيد حصيلة الوفيات التي أعلنتها المنظمة.

 

وقال مسؤول الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناضور (شمال) عمر ناجي، إن جثة واحدة تم نقلها الجمعة إلى مستشفى بهذه المدينة.

 

وأحبطت السلطات المغربية سنة 2018 نحو 89 ألف محاولة للهجرة معظمها لمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، فيما جرى إنقاذ 29 ألفا و 715 مهاجرا في عرض البحر، بحسب آخر حصيلة رسمية.

 

وأعلنت وزارة الداخلية أن السنة الماضية سجلت عبور 57 ألف و500 مهاجر، بحسب حصيلة مؤقتة نشرت مطلع مارس.

 

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