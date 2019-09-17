نابولي ضد ليفربول.. تاريخ "كلوب" أمام خطر "أنشيلوتي" على الإنجليز

يخوض فريق ليفربول الإنجليزي مواجهة قوية ضد فريق نابولي الإيطالي مساء اليوم الثلاثاء، علي استاد "أنفيلد" معقل الريدز، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2019 – 2020.





ويبحث فريق ليفربول "حامل اللقب" بقيادة مدربه يورجن كلوب لتحقيق الفوز علي نابولي بقيادة كارلو أنشيلوتي وحصد أول 3 نقاط في مشواره نحو الدفاع عن لقب البطولة الأوروبية، فيما يريد فريق نابولي تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه تساعده علي المنافسة مبكرًا على صدارة ترتيب المجموعة والتي تضم معهما ايضًا (جينك البلجيكي – سالزبورج النمساوي).





تاريخ مواجهات يورجن كلوب ضد نابولي









يقود فريق ليفربول في مباراة اليوم ضد نابولي المدرب الألماني يورجن كلوب، والذي سبق وتقابل مع الفريق الإيطالي في 4 مواجهات سابقة، حقق الفوز في مباراتين وخسر مباراتين، ولم تنتهي أي مباراة بينهما بالتعادل.









التقي الألماني يورجن كلوب مع نابولي للمرة الأولي في بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2013 / 2014 وكان مدربًا لفريق بوروسيا دورتموند، خسر المباراة الأولي 2-1، وفاز في لقاء الإياب 3-1.









بينما قاد المدرب الألماني فريق ليفربول الإنجليزي أمام نابولي في النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا، وخسر ذهابًا بهدف دون رد، وفاز في لقاء الإياب بنفس النتيجة بهدف سجله نجمنا المصري محمد صلاح.









تاريخ مواجهات كارلو أنشيلوتي أمام ليفربول









تقابل المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي مع فريق ليفربول في 10 مباريات سابقة، فاز في 6 مباريات، وخسر 4 مباريات، بينما لم تنتهي أي مباراة بينهما.









أول مواجهة بين "أنشيلوتي" وليفربول كانت خلال قيادته لفريق ايه سي ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2005 وفاز الريدز 6 – 5 بركلات الترجيح، وتكرر اللقاء بينهما مجددًا في نهائي البطولة الأوروبية عام 2007 ولكن فاز الميلان هذه المرة بهدفين مقابل هدف.









وقاد "أنشيلوتي" فريق تشيلسي الإنجليزي أمام فريق ليفربول بالدوري الإنجليزي في 4 مباريات خلال موسمي 2009 – 2010، 2010 – 2011، فاز "البلوز" بقيادة المدرب الإيطالي في مباراتين وخسر مباراتين.









بعد رحيله لتدريب ريال مدريد تقابل "أنشيلوتي" مع ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2014 – 2015 وفاز 3-0 ذهابًا، وكرر انتصاره بهدف دون مقابل في مباراة الإياب.









أما آخر مواجهة بين "أنشيلوتي" وليفربول كانت في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، خلال قيادته لفريق نابولي، وفاز في لقاء الذهاب بهدف دون مقابل، بينما خسر مباراة الإياب بنفس النتيجة وسجل للريدز محمد صلاح.









مواجهات يورجن كلوب ضد كارلو أنشيلوتي









تقابل المدربان الألماني يورجن كلوب، والإيطالي كارلو أنشيلوتي في مواجهتين سابقتين بواقع 4 مباريات، خلال مشوارهما التدريبي، فاز كل منهما في مباراتين، ولم تنتهي أي مباراة بينهما بالتعادل.





المواجهة الأولي بينهما كانت في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا 2014 وكان "كلوب" مدربًا لبوروسيا دورتموند، بينما كان يقود "أنشيلوتي" فريق ريال مدريد، وفاز الريال في المباراة الأولي 3-0، بينما تفوق الفريق الألماني في لقاء الإياب بثنائية نظيفة.





المواجهة الثانية بين أنشيلوتي ويورجن كلوب، كانت في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا بالموسم الماضي خلال مباراة ليفربول ونابولي بدوري أبطال أوروبا، حيث فاز كل منهما في مباراة بنفس النتيجة 1-0.







