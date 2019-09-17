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وزير خارجية فرنسا: مصر شريك أساسي لنا.. ومتضامنون مع السعودية

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 02:27 م
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وزير خارجية فرنسا: مصر شريك أساسي لنا.. ومتضامنون مع السعودية
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لورديان
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هدى عبدالرازق
 
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قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لورديان، إن هناك 160 شركة فرنسية تعمل في مصر تشغل نحو 170 ألف مواطن مصري، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعاهم إلى زيادة استثمااراات الشركات الفرنسية من أجل تنمية مصر.

وأشار وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لورديان، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أنه بحث مع نظيره المصري العمل على تنشيط التعاون الثقافي بين البلدين.

ونوه وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لورديان، بأن معرض توت عنخ آمون ضرب كل الأرقاام القياسية في فرنسا، وهذا يؤكد على قوة العلاقة بين الشعبين المصري والفرنسي، وحب الشعب الفرنسي للإطلاع على ثقافة الشعب المصري، مؤكدا أن مصر شريك لا بد منه وأساسي لفرنسا في هذه المنطقة.

وأكد أن فرنسا تتمنى تخفيف حدة التوتر في كل الأماكن، معربًا عن إدانة فرنسا للهجوم االإرهابي على المنشىت السعودية النفطية، حيث أن هذه الأعمال تزيد من خطر االنزاع في المنطقة، مضيفا أنهم علموا أن السعودية اقترحت خبراء دوليين ومن الأمم المتحدة لكي ينظروا ويعاينوا الوضع ميدانيا، والمشااركة في التحقيقات التي تجريها المنطقة.

وأضاف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لورديان، أنهم يرون في هذا القرار السعودي رغبة في التعرف على الوقائع قبل التصرف واللرد، وهذا ما تؤيده فرنسا، معربا عن تضامن فرنسا مع الولايات المتحدة الأمريكية.

هذا وقد التقى وزير الخارجية الفرنسي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم.
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