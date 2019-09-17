أزمة في دفاع الأهلي أمام الزمالك.. ورينيه فايلر يعثر على الحل

الأهلي يحدد موعد انتظام ربيعة في التدريبات الجماعية



ينتظم رامي ربيعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية خلال 48 ساعة، بعد تعافيه من الإصابة التي اشتكى منها خلال الفترة الماضية، التي أبعدته عن المشاركة في المران الجماعي.



واشتكى ربيعة من شد في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة الفريق أمام «اطلع برة» بطل جنوب السودان في إياب الدور التمهيدي بدوري أبطال إفريقيا.



وخضع ربيعة لبرنامج علاجي وتأهيلي، وتحسنت حالته بشكل كبير، وبات قريبا من العودة للمشاركة في المران الجماعي.



ويخضع لاعبو الفريق الذين يؤدون تدريباتهم التأهيلية لفحص طبي بشكل يومي للتعرف على مستجدات إصابتهم والتعرف على آخر التطورات في حالتهم من خلال تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي.









ارتفعت أسهم ياسر إبراهيم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المشاركة أساسيًا خلال مباراة الفريق الأحمر المقبلة أمام الزمالك.ويواجه الأهلي غريمه التلقيدي الزمالك مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس السوبر المصري.وتأتي مشاركة ياسر إبراهيم في مباراة السوبر بسبب إيقاف أيمن أشرف مدافع الفريق الأحمر، بعد حصوله على البطاقة الحمراء في مباراة الأهلي أمام بيراميدز بدور الستة عشر لبطولة كأس مصر، بجانب عدم جاهزية زميله رامي ربيعة.ومن المنتظر أن يعتمد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على الثنائي محمود متولي وياسر إبراهيم في خط دفاع الأهلي بجانب أحمد فتحي وعلي معلول.ويمنح فايلر بعض التعليمات الفنية لمدافع الأهلي بعدما بات قريبًا من المشاركة في التشكيل الأساسي للفريق الأحمر في اللقاء.وكان الأهلي قد استأنف تدريباته مساء أمس الاثنين بعد عودة بعثة الفريق الأحمر من غينيا، حيث رفض فايلر منح لاعبيه راحة من التدريبات بسبب ضيق الوقت بين مباراة كانو سبورت والتي فاز فيها الفريق الأحمر بهدفين دون رد، إلى مباراة الزمالك المقرر لها الجمعة المقبل.ويتطلع فايلر المدير الفني للأهلي لتحقيق الفوز في مباراة الجمعة المقبل والتتويج باللقب الأول له مع الفريق الأحمر، في ثاني مبارياته الرسمية.