رئاسية تونس 2019: القروي أولا وسعيّد ثانيا بولاية جندوبة

أغلقت مكاتب الإقتراع جميع أبوابها أول أمس الأحد 15 سبتمبر 2019، لتنطلق مباشرة عملية الفرز بمختلف ولايات الجمهورية التونسية.





وقد أعلنت الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بجندوبة اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2019، عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية.





و كانت النتائج، على النحو التالي :





عدد المسجلين : 273173

عدد الناخبين : 91229

نسبة المشاركة : 35.4 %

عدد الأوراق البيضاء : 1000

الأوراق الملغاة : 4000





ترتيب المترشحين :





1. نبيل القروي : 27427 صوت

2. قيس سعيّد : 20937 صوت

3. عبد الفتاح مورو : 10395 صوت

4. يوسف الشاهد : 7064 صوت