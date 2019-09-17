رئاسية تونس 2019: القروي أولا وسعيّد ثانيا بولاية جندوبة
الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 02:20 م
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مروى الجلاصي
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أغلقت مكاتب الإقتراع جميع أبوابها أول أمس الأحد 15 سبتمبر 2019، لتنطلق مباشرة عملية الفرز بمختلف ولايات الجمهورية التونسية.
وقد أعلنت الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بجندوبة اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2019، عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية.
و كانت النتائج، على النحو التالي :
عدد المسجلين : 273173
عدد الناخبين : 91229
نسبة المشاركة : 35.4 %
عدد الأوراق البيضاء : 1000
الأوراق الملغاة : 4000
ترتيب المترشحين :
1. نبيل القروي : 27427 صوت
2. قيس سعيّد : 20937 صوت
3. عبد الفتاح مورو : 10395 صوت
4. يوسف الشاهد : 7064 صوت
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