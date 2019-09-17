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حبس"الديزل" لحيازته 120 تذكرة هيروين في حلوان 15 يوما

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 02:21 م
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حبسالديزل لحيازته 120 تذكرة هيروين في حلوان 15 يوما
أرشيفية
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داليا عادل
 
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح حلوان، تجديد حبس مسجل خطر 15 يوما على ذمة التحقيقات عثر بحوزته على كمية من الهيروين.

وكشفت تحقيقات النيابة عن ورود معلومات لمباحث قسم شرطة حلوان، تفيد عن قيام مسجل خطر، باتجاره في المواد المخدرة، وبإعداد الأكمنة اللازمة والأماكن التي يتردد عليها عثر بحوزته على كمية من الهيروين المخدر.

وأضافت التحقيقات، عن قيام المدعو "جمعة.ر" وشهرته الديزل، 38 سنة، مسجل خطر لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة، وبتفتيشه عثر بحوزته على 120 تذكرة هيروين، ومبلغ مالي.

وبمواجهته اعترف بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار لتحقيق أرباح غير المشروع.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.


وتستعرض "الفجر"، عقوبة الاتجار بالمخدرات سواء بقصد التوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي، كما نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أن يعاقب كل من يقوم بالاتجار في المخدرات بالسجن المؤبد بداية من 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

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