رئيس وزراء باكستان يزور المملكة العربية السعودية

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أعلن وزير الخارجية الباكستاني إن رئيس الوزراء عمران خان سيسافر إلى السعودية هذا الأسبوع لحضور اجتماع مهم مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.



وقال شاه محمود قريشي إن الزيارة ستتم يوم الخميس. ولم يقدم مزيدا من التفاصيل في تصريحات بثها التلفزيون اليوم الثلاثاء.



ويأتي هذا الإعلان بعد يوم من إعلان وكالة الأنباء السعودية الرسمية التي تديرها المملكة أن ولي العهد تلقى اتصالًا من خان عبر فيه عن دعم باكستان للمملكة العربية السعودية و"الوقوف بشكل كامل مع المملكة... في مواجهة هذه الأعمال التخريبية التي تهدد الاقتصاد العالمي" وأمن المملكة.



اتصل خان بولي العهد في أعقاب الهجوم الذي وقع يوم السبت على مواقع نفط سعودية رئيسية زعمت الولايات المتحدة أن إيران مسؤولة عنها. وتنفي ايران الاتهام.



المملكة العربية السعودية حليف باكستاني وثيق ومورد رئيسي للنفط إلى إسلام أباد.



وقد أخبر رئيس الوزراء العراقي رئيس الناتو، ينس ستولتنبرغ، أن العراق يسعى إلى سياسة خارجية متوازنة تخدم الاستقرار في المنطقة ولا يمكن أن تسبب أي ضرر لأي من جيرانه.



صرح عادل عبد المهدي بذلك خلال اجتماعه في بغداد اليوم الثلاثاء مع ستولتنبرغ، الذي يقوم بزيارة تستمر يومين إلى العراق. هذا وفقا لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء عقب الاجتماع.



كان عبد المهدي يشير على ما يبدو إلى هجوم في نهاية الأسبوع على منشآت نفط سعودية ألقت واشنطن والرياض باللوم فيها على طهران.



اقترح مسؤولون أمريكيون في وقت سابق أن الهجوم قد يكون من جانب إيران أو العراق، وهو ادعاء نفته الحكومة العراقية. قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو في وقت لاحق إن الولايات المتحدة لديها معلومات تدعم إنكار الحكومة العراقية.



كما أعربت الصين عن قلقها بشأن تأثير الهجوم علي مواقع النفط الرئيسية في المملكة العربية السعودية على أسواق النفط.



تقول المتحدثة باسم وزارة الخارجية هوا تشونينغ إن الصين "بالطبع تشعر بقلق بالغ إزاء تأثير الهجوم على استقرار وأمن سوق الإمداد بالنفط الخام الدولي".



وقد تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد ارتفاعها في اليوم السابق في أعقاب الهجوم. تعد الصين مستورد رئيسي للنفط من الشرق الأوسط.



وقالت هوا إن الصين تدين الهجمات على مصنع أرامكو السعودي لمعالجة النفط وحقل نفط رئيسي.



وقد صرح المتحدث باسم مكتب الإحصاءات الصيني فو لينغ هوى بأنه من السابق لأوانه قياس التأثير على أسواق الطاقة. وأشار إلى أن أسعار النفط كانت تضعف قبل الهجوم.



وفي وقت سابق، اعلن المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، إنه "لن تكون هناك محادثات مع الولايات المتحدة على أي مستوى" - يبدو أن هذه التصريحات تهدف إلى إنهاء كل التكهنات حول اجتماع الولايات المتحدة وإيران في الأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر.



نقل التلفزيون الإيراني الرسمي اليوم الثلاثاء عن خامنئي قوله إن هذا هو موقف القيادة الكاملة للبلاد وأن "جميع المسؤولين في الجمهورية الإسلامية يؤمنون بالإجماع" بهذا.



كانت هناك تكهنات حول اجتماع محتمل بين الرئيس دونالد ترامب ونظيره الإيراني، حسن روحاني، خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة القادمة هذا الشهر في نيويورك.



وفي وقت سابق، أوضحت الحكومة الإيرانية إنها لن تتفاوض مع الولايات المتحدة بينما تخضع للعقوبات الأمريكية وحثت واشنطن على العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 بين طهران والقوى العالمية.



وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء علي ربيعي اليوم الاثنين إن رفع العقوبات هو شرط أساسي مسبق.



وأضاف إن "وقف العقوبات شرط أساسي. نحن لا نتفاوض بموجب العقوبات ". وتابع قائلا إن إيران فعلت ذلك من قبل، عندما كانت تتفاوض على الاتفاق النووي، وانه لم تكن هناك "كلمة جديدة، أو خطة جديدة، أو خطاب جديد"، في العرض الأمريكي الأخير للمحادثات.



في العام الماضي، انسحب ترامب من الصفقة بين إيران والقوى العالمية وأعاد فرض العقوبات على الجمهورية الإسلامية التي دفعت اقتصاد البلاد بالهبوط.





