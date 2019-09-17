في عهد السيسي| إجراءات جادة لمكافحة الإرهاب

اعتزم الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ توليه رئاسة مصر، مكافحة الإرهاب والتصدي للجماعات والتنظيمات الإرهابية، إذ اتخذ عدة إجراءات جادة، كإنشاء المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، والعملية الشاملة سيناء 2018.





ويرصد "الفجر" ، أبرز القرارات الجادة التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فترة توليه رئاسة مصر، لمكافحة الإرهاب وتطهير البلاد.





المجلس القومي لمكافحة الإرهاب

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 355 لسنة 2017، بإنشاء المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف، والذي يهدف إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مُسببات الإرهاب ومعالجة آثاره.





ويستهدف المجلس القومي لمواجهة الإرهاب، إقرار استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخليًا وخارجيًا، وإقرار سياسات وخطط وبرامج جميع أجهزة الدولة المعنية بما يحدد دورها وإلزامها بإجراءات الواجب اتخاذها لتكامل التنسيق معها وفق جداول زمنية محددة ومتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية.





ويُشكل المجلس، برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من، رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء، شيخ الأزهر، بابا الإسكندرية، وزراء الدفاع، الخارجية، الداخلية، الأوقاف، الشباب والرياضة، التضامن الاجتماعي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، العدل، التربية والتعليم، التعليم العالى، فضلًا عن رئيسى جهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية.





ويدعو رئيس الجمهورية، المجلس للانعقاد مرة كل شهر، وكلما دعت الضرورة لذلك، ويحدد في الدعوة مكان الانعقاد.





ولا يكون انعقاد المجلس صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.





مبادرة لمكافحة الإرهاب

واستمرارًا لتوجيهات "السيسي"، كشف مساعي تنفيذ مبادرة مصر لمكافحة الإرهاب، والمكافحة تعتمد على عدة جوانب سياسية وأيديولوجية، مؤكدًا أنه لابد من بناء استراتيجية دولية لمكافحة الإرهاب والتعامل مع مموليه وداعميه.





إعلان الطوارئ

وضمن القرارات والإجراءات التي يتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمواجهة الإرهاب، كانت إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر.





وحينها، أعلن مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، موافقة البرلمان على قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارىء في البلاد لمدة ثلاث أشهر.





إنشاء الهيئة العليا لمكافحة الإرهاب

كما أعلن الرئيس عن إنشاء الهيئة العليا لمكافحة الإرهاب وتجديد الخطاب الديني. وضمن اختصاصاتها، كافة الصلاحيات الإعلامية والقضائية، والقانونية، والخطاب الديني، لمواجهة الفكر المتطرف.





توجيهات للقوات المسلحة

كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 29 نوفمبر 2017م، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق محمد فريد حجازي، ووزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار باستخدام كل القوة من قبل القوات المسلحة والشرطة ضد الإرهاب حتى اقتلاعه من جذوره في مده لا تتجاوز 3 أشهر.





العملية الشاملة

أما "العملية الشاملة سيناء 2018" التي قادتها القوات المسلحة، ضد العناصر الإرهابية بدأت في 9 فبراير 2018 في شمال ووسط سيناء، ومناطق أخرى بدلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل بهدف إحكام السيطرة على المنافذ الخارجية والقضاء على الإرهاب.





تشكيل قيادة موحدة

وسابقًا، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا يقضي بتشكيل قيادة موحدة لمنطقة شرق قناة السويس والعمل بكافة الطرق لمكافحة الإرهاب.





تطوير المنظومة العربية

كما دعا الرئيس، إلى ضرورة تفعيل المواجهة الشاملة مع الارهاب وتنفيذ القرارات العربية ذات الصلة وعلى رأسها قرار "تطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب"، الذي اعتمد في القمة العربية في الظهران.





تعيين مستشارين

كما أصدر الرئيس، عدة قرارات، بتعيين مستشارين له لشؤون مكافحة الإرهاب، والأمن القومي، أبرزها؛ تعيين وزير الداخلية السابق، أحمد جمال الدين، مستشارًا لرئيس الجمهورية للشؤون الأمنية ومكافحة الإرهاب، وتعيين وزيرة التعاون الدولي السابقة، فايزة أبوالنجا، مستشارًا لرئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي، بينما تضمن القرار الثالث تعيين السفير خالد البقلي أمينًا عامًا لمجلس الأمن القومي.



