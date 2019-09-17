نتنياهو عن ضعف إقبال اليمين على الانتخابات: "كارثة"

وصف رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ضعف الإقبال في معاقل اليمين على انتخابات الكنيست بالكارثة، داعيا لاجتماع طارئ لحزبه في هذا الصدد، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك.

ونشر نتنياهو صورا لعملية التصويت في مركزين انتخابيين، أحدهما شبه خال والآخر مزدحم، معلقا بقوله إن "نسبة التصويت عالية في معاقل اليسار ومنخفضة بمعاقل اليمين، إنها كارثة"، داعيا أنصاره لـ"التوجه للتصويت وإلا ستتشكل حكومة يسارية تضم أحزابا عربية".

​في ذات السياق، ذكرت قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية أن "نتنياهو استدعى على عجل وزراء الليكود وأعضاء الكنيست من الحزب لاجتماع طارئ في مقر إقامته في القدس، وذلك على ضوء "نسبة التصويت المرتفعة في المجتمع العربي في إسرائيل وكذلك في أوساط اليسار".

وتوجه الناخبون في إسرائيل، منذ صباح اليوم، إلى صناديق الاقتراع، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة للكنيست، من أجل انتخاب أعضاء المجلس المؤلف من 120 عضوا.





وبدأ الإسرائيليون التصويت اليوم الثلاثاء في الانتخابات الثانية التي ستقرر بقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في السلطة على الرغم من الاتهام بتهم الفساد الذي يلوح في الأفق.

يسعى نتنياهو، وهو القائد الذي خدم اطول مدة في التاريخ الإسرائيلي، إلى الحصول على فترة ولاية رابعة على التوالي، وخامسة إجماليا. لكنه يواجه تحديا قاسيا من قبل القائد العسكري المتقاعد بيني جانتز، الذي يدير حزبه الأزرق والأبيض الوسطي حتى حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو.

يمكن أن يكافح كلا الحزبين لتشكيل تحالف أغلبية مع حلفاء أصغر حجمًا، مما يجبرهم على تشكيل حكومة وحدة وطنية محتملة.

يصور نتنياهو نفسه كرجل دولة مؤهل بشكل فريد لقيادة البلاد في أوقات عصيبة. ويحاول غانتس أن يصور نتنياهو على أنه مثير للانقسام، ويقدم نفسه على أنه بديل صادق.

يمثل تصويت اليوم الثلاثاء المواجهة الثانية لهذا العام بعد الانتخابات السابقة في أبريل.

بدا أن نتنياهو مهيأ للبقاء في منصبه في ذلك الوقت، مع سيطرة حلفائه التقليديين على الأحزاب اليهودية القومية والدينية المتطرفة على الأغلبية البرلمانية.