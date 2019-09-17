كورة لايف al hilal vs al ittihad مشاهدة مباراة الاتحاد ضد الهلال بث مباشر yalla star رابط مباراة الهلال والاتحاد afc yo

يلا كورة الآن YALLA KORA NOW وتحوم الشكوك حول مشاركة نجم الفريق الأول لنادي الهلال سالم الدوسري من المشاركة أمام نادي الاتحاد بسبب الإصابة وهو نفس المصير الذي ينطبق أيضاً على المدافع علي البليهي.





يلا شوت بلس YALLA SHOOT PLUS وسيحاول فريق نادي الهلال في تلك المباراة تكرار ما فعله في الدور ثمن النهائي بعد أن أطاح بالقطب الآخر لمدينة جدة فريق نادي الأهلي بالفوز عليه ذهاباً بأربعة أهداف مقابل هدفين والخسارة إياباً بهدف يتيم.





الأسطورة لايف OSTORA LIVE وعلى الرغم من التعادل المحبط الذي سقط فيه فريق نادي الهلال مع الفيحاء في الجولة الماضية إلا أنه مازال يتصدر جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم برصيد سبعة نقاط من ثلاثة مباريات لعبها.





يلا كورة أونلاين YALLA KORA ONLINE في المقابل تعرض فريق نادي الاتحاد لهزيمة مفاجئة لم تكن في الحسبان أمام فريق نادي ضمك ما يجعل المدير الفني سييرا أمام فرصة ذهبية لمصالحة الجماهير بخطف تذكرة العبور للدور نصف النهائي.





بث مباشر متابعة مباراة الهلال السعودي ضد إتحاد جدة السعودي والتي ستجمع الفريقان اليوم الثلاثاء على ملعب إستاد جامعة الملك سعود لحساب مباريات إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم أعرف البطولات المقامة في القارة الصفراء.





كورة سبورت KORA SPORT وقبل اللقاء أكدت بعض المصادر الصحفية أن نادي الهلال قد إستوفى إشتراطات الحصول على الرخصة الآسيوية والتي تمنحه حق المشاركة في النسخة القادمة الخاصة ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.





كورة لايف KORA LIVE وفي بيان صحفي نشره الحساب الرسمي للزعيم عبر القناة الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر " أنهت الإدارة جميع المتطلبات الرئيسية والشروط التي طلبها الإتحاد الآسيوي من أجل الحصول على الرخصة الآسيوية.





كورة ستار بلس KORA STAR PLUS وقدم فهد بن نافل رئيس النادي شكره الكبير إلى الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة على جميع ما قدمه من دعم للأندية التي تنافس في المملكة الأمر الذي سيوفر كل سبل النجاح اللازمة.





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بث مباشر مشاهدة مباراة قمة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا تلك التي تجمع بين الهلال السعودي ضد الاتحاد السعودي والتي سيتستضيها ملعب إستاد جامعة الملك سعود والتي ستحدد ملامح المترشح للدور نصف النهائي.



