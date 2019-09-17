تشكيل برشلونة المتوقع لمباراة دورتموند في دوري أبطال أوروبا



• خط الدفاع : جوردي ألبا ، لينجليه ، جيرارد بيكيه ، سيميدو



• خط الوسط : آرثر ميلو ، سيرجي بوسكيتس ، فرينيكي دي يونج



• خط الهجوم : جريزمان ، لويس سواريز ، أنسو فاتي





ويعول المدير الفني للفريق الأسباني على التألق الذي شاب أسلوب لويس سواريز في المباراة الماضية وعودته لحاسه التهديف في مناسبتين بعد أن زار شباك فالنسيا بهدفين في المباراة التي نجح فيها برشلونة أن يدك شباك الخفافيش بخمسة أهداف مقابل هدفين.





كما تبسم الجميع خيراً في موهبة أنسو فاتي ذلك الشاب الذي ساهم بثلاثة أهداف في ثلاثة مباريات خاضها بتسجيله هدفين وصناعته لأخر وبات أصغر لاعب في تاريخ الليجا ينجح في التسجيل والصناعة في نفس المباراة من عمر بطولة الدوري الاسباني.





وفي حالة مشاركته اليوم سيكون فاتي أصغر لاعب مشاركة في تاريخ دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بالإضافة إلى أنه في حالة تسجيله لهدف سيدخل تاريخ التشامبيونزليج من أوسع أبوابه وسيسطر إسمه بحروف من نار كونه اللاعب الأصغر الذي يسجل هدفاً في أعرق البطولات الأوروبية.





وفي التصريحات الصحفية التي أدلى بها ميسي بعد مباراة فالنسيا الماضية أكد أن فاتي موهبة مميزة للغاية وتنتظره فترة زمنية مليئة بالتحديات الصعبة وفي حالة إبتعدت الإصابات عنه سيكون له شأن كبير في تاريخ النادي الكتالوني.



برشلونة مهدد بالحرمان من الجمهور والسبب جريزمان



وفي سياق مختلف كانت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الماضية من العاصمة الإسبانية قد أكدت أن برشلونة مهدد بخوض مباراة رسمية في الفترة القليلة المقبلة بدون جمهوره وذلك بسبب الشكوى التي تقدم بها أتلتيكو مدريد فيما يخص صفقة أنطوان جريزمان.



لكن القاضي المكلف بالتحقيق في تلك القضية إقترح أن يتم تغريم النادي الكتالوني مبلغ 30 ألف يورو مع وجود إقتراح آخر وهو إلزام برشلونة بخوض مباراة في بطولة الدوري الأسباني على ملعب الكامب نو بدون جمهوره الغفير الذي دائماً ما يملئ المدرجات.







استقر إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق الكرة الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني على معظم اللاعبين الذين سيشاركوا في التشكيلة الأساسية للبلوجرانا في مباراة بروسيا دورتموند لحساب لقاءات دوري أبطال اوروبا لكرة القدم.وقالت صحيفة " موندو ديبورتيفو " الإسبانية أن فالفيردي قرر ضم الارجنتيني ليونيل ميسي إلى بعثة الفريق التي غادرت إلى ألمانيا والمكونة من 22 لاعباً لكن لم يتوقف بعد على مدى جاهزية اللاعب بسبب أنه لم يخض أي مباراة هذا الموسم بسبب الإصابة التي تعرض لها.وسيكون من الصعب أن يشارك البولجا في التشكيلة الأساسية مع فريقه لكنه من الممكن أن يلعب لدقائق في حالة كانت النتيجة تسمح بذلك ويفاضل حالياً فالفيردي بين الدفع باللاعب اليافع المتألق خلال المباريات المياضية أنسو فاتي منذ البداية أو الإعتماد على الشاب الآخر كارليس بيريز.وتوقعت الصحيفة أن تكون تشكيلة برشلونة الأساسية على النحو التالي :-• حراسة المرمى : مارك أندريه تيرشتيجن