عبدالدايم تنيب عن رئيس الجمهورية في افتتاح منتدى عموم افريقيا لثقافة السلام بـ"أنجولا"





باعتبار مصر الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، اناب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة والسفير حمدي سند نائب وزير الخارجية للشئون الافريقية للمشاركة وحضور فعاليات احتفالية افتتاح منتدى عموم افريقيا لثقافة السلام بالعاصمة الانجولية لواندا، والي يقام من الفترة من 18 حتى 22 سبتمبر.









كما يصاحبهما كل من السفير خالد حسن سفير مصر بأنجولا، والدكتورة رشا راغب مدير الاكاديمية الوطنية للتدريب، فضلًا عن حضور ثمانية رؤساء دول وحكومات يمثلون المناطق الأفريقية الأربع وعدد من الشخصيات العالمية هم جواو غونسالفيس لوريناو رئيس جمهورية أنجولا "الدولة المضيفة"، إبراهيم بوبكر كيتا رئيس جمهورية مالي "بطل الاتحاد الأفريقي للثقافة"، دنيس ساسو نغيسو رئيس جمهورية الكونغو.









بالإضافة إلى حضور هاج غوتفريد جينجوب رئيس جمهورية ناميبيا، فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، وممثلون عن دول الرأس الأخضر، إثيوبيا، تنزانيا الى جانب أودري أزولي مدير عام منظمة اليونسكو، سيرجيو لوثر ريسكوفا حاكم مقاطعة لواندا، ماريا بيداد دي جيسوس وزير ثقافة أنغولا ، دينيس موكويغ الحائز على جائزة نوبل للسلام لعام 2018، وموسى فقي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.





كما من المقرر عقد اجتماع لفريق رفيع المستوى يطرح خلاله رؤساء الدول والحكومات العديد من القضايا المعاصرة لتبادل الخبرات في دعم وتطوير العلاقات ودراسة مشروعات تنمية القارة وحل النزاعات .





الفنون الشعبية تشارك في المنتدى





تستعد فرقة توشكى للفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، للمشاركة في فى منتدى عموم إفريقيا لثقافة السلام، وذلك بعد موافقة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، لتمثيل الفرقة بصحبه الفنانان الهدى احمد ومحمد العبد في المنتدى الذى يضم النسخة الاولى من بينالى ثقافة السلام بالعاصمة الانجولية لواندا، خلال الفترة من 18 حتى 22 سبتمبر.





وفي هذا السياق، قالت الوزيرة، إن الدعوة للمشاركة فى هذا المنتدى الافريقى تعكس قيمة ومكانة مصر ودورها المحورى في قلب القارة السمراء وأضافت ان القوة الناعمة المصرية تلعب دورا رئيسياً في حوار الثقافات ولقاء الحضارات بين ابناء القارة الواحدة خاصة بعد تولي مصر رئاسة الاتحاد الافريقي والذى يأتي تجسيدا للعلاقات التاريخية التى تربطها بدول افريقيا، مؤكدة ان مصر تعمل دائما على الاهتمام بتعزيز أواصر التعاون مع دول افريقيا بصورة شاملة، سعياً لآفاق أكثر رحابة من أجل نشر الوعي والتنوير وثقافة السلام .

وتابعت أن الفعاليات تجمع ألوان من الفنون والآداب التى تمثل الحراك الفكرى والثقافى فى القارة السمراء ، موضحه ان الانشطة المتنوعة التى تقام على مدار خمسة أيام متصلة تطلق رسالة الى العالم تهدف السلام والمحبة و نبذ العنف ومكافحه التطرف .





ويشار أن منتدى عموم افريقيا لثقافة السلام الذى يضم النسخة الاولى من بينالى ثقافة السلام تنظمه اليونيسكو ( منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ) بالتعاون مع رابطه الاتحاد الافريقي، بهدف استخدام الثقافات والفنون الافريقية المتنوعة كرسالة سلام ومحبة من شعوب افريقيا الى العالم .

فرقة توشكا





تأسست الفرقة عام 1997 بمناسبة افتتاح المتحف النوبى بأسوان بهدف عرض فنون النوبة وتراثها والحفاظ عليها من الاندثار، والفرقة تضم أعضاء من جميع قرى النوبة (الفادكى - الكنزى)، وهى تتبع قصر ثقافة توشكى بالهيئة العامة لقصور الثقافة. ورغم ان ما تقدمه الفرقة يقتصر على الفنون التلقائية آلا أنها تملك برنامجُا ضخما يجسد لكافة ملامح الحياة فى النوبة جنوبي مصر .

وقد شاركت فرقة توشكى فى العديد من المهرجانات والمحافل المحلية والدولية والقومية منها : المهرجان الدولى للتمور بدولة تونس ، ومهرجان التحطيب بمحافظة الأقصر، ومهرجان الطبول بالقاهرة ، ومن الدول التى سافرت لها الفرقة : النمسا ، وبلغاريا ، والكويت ، وفرنسا.



















