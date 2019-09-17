تفاصيل زيارة ولقاءات وفد "موازنة البرلمان" لأمريكا (صور)

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قالت النائبة سيلفيا نبيل، رئيسة اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، إن زيارة وفد لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، أكدت أن مصر تسير في الطريق الصحيح نحو تطبيق موازنة البرامج والأداء، مؤكدة أن الوفد التقى بعدد كبير ومهم من المؤسسات والمسئولين التشريعيين والحكوميين وغير الحكوميين بأمريكا للتعرف على كيفية إعداد ومراقبة الموازنة الأمريكية الفيدرالية أو المحلية، كما كان الحديث عن تطبيق موازنة البرامج والأداء.



وأشارت رئيسة اللجنة الفرعية، إلى أن أبرز اللقاءات كانت لقاء ممثلي البنك الدولي الذي طلبت اللجنة تعاونه، ولقاء مسئولي مكاتب الموازنة بالكونجرس الأمريكي والبيت الأبيض، مُضيفة أن وفد "خطة البرلمان" ووزارتي التخطيط والمالية، التقى في أخر أيام الزيارة مع مسئولي إدارة الموازنة ومكتب الحاكم بحكومة ولاية بنسلفانيا، حيث تم عرض تجربتهم الحديثة بالنسبة للبرامج والأدء وما الذي وصلوا إليه.



وتابعت سيلفيا نبيل: "الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أكد ان من اهم ما استفدته اللجنة من هذه الزيارة بأننا تأكدنا أننا نسير على الطريق الصحيح في تطبيق موازنة البرامج والاداء بل ونسير بسرعة جيدة" وأوضحت أن اللجنة رأت تجربة بنسلفانيا والتي بدأت في التطبيق منذ عامين فقط، وبالمقارنة بتجربة مصر فنحن متقدمين عن تجربة بنسلفانيا في التطبيق من حيث الجودة أيضا وليس المدى الزمني للتطبيق فقط، مُشيرة إلى أن وفد اللجنة أخذ جولة في أروقة البرلمان ومجلس الشيوخ والمحكمة الدستورية المحليين لولاية بنسلفانيا، حيث أن لكل ولاية برلمان ومجلس شيوخ، لافتة إلى أنه كان هناك عدد كبير من الأطفال لعرض مطالبهم المتعلقة بعمالة الأطفال داخل أروقة البرلمان بحضور كاميرات الإعلام وقد انصرفوا بهدوء بعد عرض مطالبهم.



وأضافت نبيل، أن السفير ياسر رضا سفير مصر بالولايات المتحدة الأمريكية، قد دعا الوفد بمقر إقامته بواشنطن بحضور عدد من قيادات السفارةتم الاحتفاء بالوفد وتكريمه من قبل السفير المصري.



كما زار الوفد الأنبا أشعياء مطران طهطا وجهينة والموجود حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية والأنبا كاراس مطران ولايات بنسلفانيا وميرلاند ودلاوير وويست فرجينيا وعدد من ابناء الجالية المصرية بمقر إقامته الوفد بولاية بنسلفانيا للترحيب والتكريم والاحتفاء به.



ويترأس الوفد المصرى الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، ويُشارك فيه وكيلي اللجنة النائب مصطفى سالم والنائب ياسر عمر والنائب عصام الفقى أمين سر اللجنة، وكل من النواب إبراهيم نظير ومحمد الجبالى ومحمد الشهاوى وميرفت ألكسان وسيلفيا نبيل، أعضاء لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان.