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سقوط "مستريح التجمع الخامس".. جمع 2.5 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 01:04 م
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سقوط مستريح التجمع الخامس.. جمع 2.5 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها
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هبة عبد الحفيظ
 
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نجحت مباحث الأموال العامة، في ضبط شخص بالقاهرة، لقيامه لنصبه على المواطنين، والاستيلاء منهم على 2،5 مليون جنيه، بزعم توظيفها.

وتلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغًا من عدد من المواطنين مقيمين بالسويس ضد مهندس بترول مقيم بالتجمع الخامس بالقاهرة، لتلقيه مبالغ مالية منهم بلغت نحو "2،5 مليون جنيه"، بغرض توظيفها، واستثمارها مٌقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم، وقيامه بالاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة لأحكام القانون.

وأسفرت التحريات عن صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة بأماكن تردد المتهم، أسفرت عن ضبطه بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وبمواجهته اعترف بما هو منسوب إليه، وتم واتخاذ الإجراءات القانونية.

وكما نجحت الإدارة في ضبط شخص بالإسكندرية لتزويره المحررات الرسمية، وتزوير الأوراق الرسمية وترويجها على المواطنين.

وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "مشرف معماري مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية سبق اتهامه في 5 قضايا "تبديد" بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة وترويجها على عملائه وبيعها لراغبي الحصول عليها مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها نظير ذلك.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم ضبطه أثناء تواجده في المنتزه، وعثر بحوزته على 12 بصمة خاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب لعدد من الجهات الحكومية، ومجموعة من شهادات إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى خالية البيانات وممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد، ومجموعة من شهادات الخبرة خالية البيانات ممهورة ببصمة خاتم شعار الجمهورية المقلد، ومجموعة من طلبات التحويل خالية البيانات ممهورة ببصمة خاتم شعار الجمهورية المقلد، ومجموعة من نماذج قيد ميلاد خالية البيانات ممهورة ببصمة خاتم شعار الجمهورية المقلد.
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