الاتحاد الأوروبي: لم يتم تسجيل أي مخالفة في الانتخابات التونسية

قال رئيس بعثة الاتحاد الأوربي لملاحظة الانتخابات في تونس ونائب رئيس البرلمان الأوروبي “فابيو ماسيمو كاستالدو”، إن الانتخابات الرئاسية التونسية تجري إلى حد الآن في أجواء تتسم بالهدوء.

وأكد كاستالدو، في كلمة له، بمركز تصويت بالمدرسة الابتدائية بمدينة مارسيليا بالعاصمة أنه لم يتم تسجيل أية مخالفة كبرى منذ انطلاق عملية التصويت، مشيرا إلى توفر كافة التجهيزات والمعدات الضرورية للاقتراع.

وأوضح كاستالدو أن بعثة الاتحاد الأوروبي لملاحظة الانتخابات ستواكب مختلف مراحل العملية الانتخابية من غلق للمكاتب وفرز للأصوات وصولا الى الإعلان عن النتائج.

وذكر، في سياق متصل، أن الاتحاد الأوروبي يولي أهمية قصوى لتجذير الديمقراطية في تونس، معرباً عن الأمل في أن يشكل يوم الاقتراع عرساً ديمقراطياً على غرار الانتخابات السابقة.

يشار إلى ان بعثة الاتحاد الأوروبي لملاحظة الانتخابات التي تضم ضمن فريقها 10 خبراء في المادة الانتخابية حلت بتونس يوم 23 أغسطس الماضي وقد تم اعتماد 28 ملاحظا منذ 4 أيلول الماضي بصورة دائمة في مختلف الولايات و 28 آخرين بصورة مؤقتة لملاحظة الانتخابات الرئاسية.

و يواكب عملية الاقتراع 30 دبلوماسياً من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي المعتمدون، ومن سويسرا وكندا.

من جهة أخرى، ذكر بو عسكر بان عملية الفرز وتجميع النتائج انطلقت منذ مساء امس الاحد في كافة الهيئات الفرعية داخل ارض الوطن وخارجه، قائلا ان هيئة الانتخابات مطالبة بتجميع 13 الف و155 محضر اقتراع، وهذه المحاضر ترد للهيئة تباعا من الهيئات الفرعية، أين يتم مباشرة معالجة تلك المحاضر بصفة يدوية بطريقة اعلامية.

وافاد انه و إلى حدود الساعة العاشرة من صباح اليوم، تمت معالجة ثلث محاضر الاقتراع مؤكدا انه وخلال الساعات القليلة القادمة، ستتسارع وتيرة وصول المحاضر من الهيئات الفرعية بالداخل.

كما أوضح نائب رئيس الهيئة في السياق ذاته، بأنه و إثر ورود جميع المحاضر سيجتمع مكتب هيئة الانتخابات للمصادقة على جلّها، وسيتم خلال ندوة صحفية الاعلان عن النتائج الاولية للانتخابات، مرجّحا انه ووفق النسق الذي تسير عليه عملية الفرز، سيكون الاعلان عن النتائج الاولية إما بعد ظهر اليوم أو في المساء.

وحول محاضر المخالفات، قال فاروق بوعسكر انه يجري العمل حاليا على إعداد تقارير بخصوص المخالفات بالمقر المركزي للهيئة، كما سترد على الهيئة تقارير من كل هيئة فرعية يحتوي على ملخص للمخالفات بالهيئات الفرعية، وستحال هذه التقارير وعددها 33 على مجلس الهيئة صحبة تقارير أخرى على غرار تقرير الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، في علاقة بمدى تقيّد المترشحين لضوابط الحملة الإنتخابية.