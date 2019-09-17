محافظ المنيا يكلف كلية الفنون الجميلة بإعداد مخطط عام لتطوير منطقة الفولي



وأوضح المحافظ أن مشروع تطوير الكورنيش من المشروعات ذات الأولوية في التنفيذ، وذلك لتحويله لمتنفس حضاري يستوعب الأهالي ويليق بهم، لافتًا إلى أنه جارٍ حاليًا إعادة تخطيط وتطوير عدد من المداخل والميادين الرئيسية والفرعية بالمحافظة، بالتوازي مع أعمال تطوير الكورنيش بمراحله الثلاث، لإضفاء لمسة جمالية وحضارية على مدينة المنيا وجعلها واجهة مشرفة أمام زائريها.



وكان المحافظ قد افتتح اعمال تطوير المرحلة الأولي يوليو الماضي، وجارٍ العمل حاليًا في الاعمال النهائية للمرحلة الثانية.

وجه اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، بتطوير وتجميل ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بمسجد الفولى بمدينة المنيا، والذي يعد من المعالم الهامة بالمدينة وأحد اهم واقدم المساجد الاثرية، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير وتجميل الميادين والحدائق العامة والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة وجعلها واجهة مشرفة أمام زائريها.جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للتطوير والتجميل، بحضور محمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة واحمد جبريل السكرتير العام المساعد، ومحمد سيد رئيس مدينة المنيا والدكتور محمد إبراهيم عميد كلية الفنون الجميلة وعدد من أساتذة كليتي الفنون الجميلة والهندسة.وكلف المحافظ الوحدة الإنتاجية بكلية الفنون الجميلة بإعداد مخطط عام للتطوير بالتنسيق مع الوحدة الفنية الهندسية بالمحافظة ومجلس مدينة المنيا.ناقش المحافظ مع أعضاء اللجنة أعمال تطوير المرحلة الثانية من كورنيش النيل، حيث استعرضت اللجنة نسب تنفيذ أعمال التطوير والمخططات الخاصة بتلك المرحلة، مشددًا على الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للانتهاء من تلك الأعمال، مع تلافى عدد من الملاحظات المتعلقة بالتطوير وإضفاء لمسة جمالية وحضارية لما يمثله الكورنيش من واجهة أساسية للمحافظة أمام زائريها.كما بحث المحافظ أعمال رفع كفاءة وتطوير الميادين الرئيسية بمدينة المنيا، والتي تضم ( ميدان لوتس، ميدان المحطة، ميدان الفريق صفى الدين أبو شناف)، وأمام مسجد صلاح الدين وكوبري المشاة بحي شمال المدينة، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية التسع بالتنسيق مع إدارة المرور وشرطة المرافق بالاستمرار في ازالة كافة الإشغالات والتعديات بجميع أنواعها على جانبي الطرق مع وضع العلامات الإرشادية الواضحة تحقيقًا للانضباط المروري، مع استكمال حملات إزالة ورفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين والأكشاك العشوائية وفتح الطريق أمام المارة من المواطنين والسيارات للشوارع المؤدية من والي تلك المناطق.وكلف المحافظ رئيس مدينة المنيا بإزالة الإعلانات المخالفة واللوحات المتهالكة المتواجدة بشكل كبير بالشوارع الرئيسية وعلى واجهات المباني مع ضرورة مراجعة المعايير القياسية لوضع الإعلانات والالتزام بتطبيقها.تابع اللواء قاسم حسين، اليوم الثلاثاء، أعمال تطوير المرحلة الثالثة من كورنيش النيل، والتي تمتد بطول 150متر، وتضم مسطحات خضراء ونافورة مياه وساحات رئيسية وفرعية، ومنطقة عائلات، وكافيتريات، ودورات مياه عامة.ووجه المحافظ بالإسراع في انجاز الاعمال الخاصة بالتطوير ومراعاة كافة الملاحظات، حتي يكتمل الشكل العام للكورنيش.