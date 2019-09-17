رئاسية تونس 2019: إجتماع مغلق للهيئة للنظر في الإخلالات

يعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات صباح اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2019، بالمركز الإعلامي بقصر المؤتمرات بالعاصمة، إجتماعا مغلقا لدراسة التقارير المتعلقة برصد الإخلالات خلال الحملة الانتخابية للمترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، وفترة الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع، وفق عضو المجلس أنيس الجربوعي.





وتدرس الهيئة التقارير الواردة عليها، من هيئة رصد التغطية الاعلامية في الصحف الورقية والالكترونية ومن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وتقارير مراقبة الحملة الراجعين بالنظر لهيئة الانتخابات، وذلك قبل إصدار النتائج الأولية للدور الأول من الانتخابات الرئاسية.



