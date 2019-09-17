ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

رئاسية تونس 2019: إجتماع مغلق للهيئة للنظر في الإخلالات

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 12:50 م
Advertisements
رئاسية تونس 2019: إجتماع مغلق للهيئة للنظر في الإخلالات
Advertisements
طباعة
مروى الجلاصي
 
Advertisements
يعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات صباح اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2019، بالمركز الإعلامي بقصر المؤتمرات بالعاصمة، إجتماعا مغلقا لدراسة التقارير المتعلقة برصد الإخلالات خلال الحملة الانتخابية للمترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، وفترة الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع، وفق عضو المجلس أنيس الجربوعي.

وتدرس الهيئة التقارير الواردة عليها، من هيئة رصد التغطية الاعلامية في الصحف الورقية والالكترونية ومن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وتقارير مراقبة الحملة الراجعين بالنظر لهيئة الانتخابات، وذلك قبل إصدار النتائج الأولية للدور الأول من الانتخابات الرئاسية.

يذكر ان احتساب محاضر الفرز بلغت نسبة 89 بالمائة في الساعة الثانية من صباح اليوم، وقد أظهرت تصدّر قيس سعيد بنسبة 18.8 بالمائة من الاصوات ويليه في الترتيب المترشح نبيل القروي بنسبة 15.7 بالمائة، ومن المنتظر عقد ندوة صحفية للاعلان عن النتائج الأولية منتصف نهار اليوم الثلاثاء.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا 2019
اوراوا ريد دياموندز - اليابان
1
x
12:30
0
شنغهاي - الصين
الهلال - السعودية
-
x
19:00
-
الاتحاد - السعودية
كأس محمد السادس للاندية الابطال
المحرق - البحرين
-
x
17:00
-
النادي الرياضي القسنطيني - الجزائر
دوري أبطال أوروبا
انتر ميلان - إيطاليا
-
x
18:55
-
سلافيا براغ - التشيك
ليون - فرنسا
-
x
18:55
-
زينيت سانت بطرسبرغ - روسيا
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
-
x
21:00
-
برشلونة - أسبانيا
نابولي - إيطاليا
-
x
21:00
-
ليفربول - إنجلترا
أياكس أمستردام - هولندا
-
x
21:00
-
ليل - فرنسا
تشيلسي - إنجلترا
-
x
21:00
-
فالنسيا - أسبانيا
ريد بول سالزبورغ - النمسا
-
x
21:00
-
كي آر سي جينك - بلجيكا
بنفيكا - البرتغال
-
x
21:00
-
لايبزيج - ألمانيا