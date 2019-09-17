طالبان تعلن مسئوليتها عن هجوم كابول

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أعلنت حركة طالبان مسئوليتها عن هجوم مميت في شمال أفغانستان استهدف مسيرة حملة الرئيس أشرف غني الانتخابية، مما أسفر عن مقتل 24 شخصًا، وهجوم آخر في انفجار وقع في كابول بالقرب من السفارة الأمريكية.



يقول ذبيح الله مجاهد، الناطق بلسان طالبان، انه استهدف أحد الانتحاريين حراس الرئاسة الذين كانوا يحمون غني والتجمع في مقاطعة باروان الشمالية مع أفراد آخرين من قوات الأمن.



ولم يصب غني في الهجوم ولم يعرف على الفور ما إذا اصيب أي من حراسه في الانفجار الذي وقع في باروان اليوم الثلاثاء.



يدعي مجاهد أن الانتحاري في كابول استهدف قاعدة للجيش الأفغاني، ولم يقدم المسؤولون الأفغان بعد تفاصيل عن هذا الهجوم.



وتقول وزارة الخارجية الإيرانية إن وفدا من طالبان زار طهران لمناقشة آفاق السلام في أفغانستان.



ونقلت وكالة أنباء بورنا شبه الرسمية اليوم الثلاثاء عن المتحدث باسم الوزارة عباس موسوي قوله إن الوفد ناقش التطورات "الأخيرة" مع الجانب الإيراني. ولكنه لم يخض في التفاصيل.



يوم الاثنين، قال المتحدث باسم طالبان في قطر، سهيل شاهين، إن الوفد موجود في إيران. في ديسمبر، أكدت إيران زيارة نادرة لوفد مماثل إلى طهران.



لم تكن هذه المحادثات الأولى بين طالبان والمسؤولين الإيرانيين. في عام 2018، قالت إيران إن مثل هذه المحادثات قد تمت في الماضي وأنها ستواصل تسهيل المحادثات بين المتمردين والحكومة الأفغانية كجزء من الجهود المبذولة لوضع حد تفاوضي لحرب أفغانستان التي استمرت 18 عامًا.

علن مسؤولون أفغان انه انفجرت قنبلة لاصقة مثبتة في سيارة تابعة للشرطة قرب موكب للرئيس أشرف غني في مقاطعة باروان الشمالية.



ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا.



يقول المتحدث باسم حملة الرئيس حامد عزيز إن غني كان هناك لكنه آمن ولم يتعرض لاذي. قال عزيز إنه سيقدم مزيدًا من التفاصيل لاحقًا.



وتقول وحيدة شاهكار، المتحدثة باسم حاكم إقليم باروان، إن الانفجار وقع أثناء انطلاق الموكب اليوم الثلاثاء، عند مدخل المكان.



ولم تعلن أي جماعة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم.



في جميع أنحاء أفغانستان، استمرت هجمات المتشددين في الوقت الذي تستعد فيه البلاد للانتخابات الرئاسية في وقت لاحق من هذا الشهر

و في وقت سابق، علن مسؤول أفغاني مقتل خمسة مدنيين عندما اصطدمت سيارتهم بقنبلة على جانب طريق في مقاطعة فرح الغربية.



وقال محب الله محب، الناطق باسم قائد شرطة المقاطعة، إن الضحايا من بينهم نساء وأطفال. ويقول إن القصف وقع بعد ظهر يوم الأحد بالقرب من مدينة فرح، عاصمة المقاطعة.



ولم يعلن أحد على الفور مسؤوليته عن التفجير، لكن تنشط طالبان في المقاطعة. وفي وقت سابق من هذا الشهر، شنت محاولة للاستيلاء على مدينة فرح. استولى المتمردون لفترة وجيزة على مركز تجنيد للجيش وأشعلوا فيه النار.



قُتل مدنيان خلال المعارك وبعد غارات جوية نفذت ضد طالبان، مما أجبرهم على الخروج من المدينة.



و تاتي هذه التطورات مع استعداد حوالي 100 الف عضو من قوات الأمن في البلاد ليوم الاقتراع. من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في 28 سبتمبر.

