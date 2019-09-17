حلفاء إيران بالبرلمان العراقي يسعون لطرد القوات الأمريكية

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بدأ حلفاء إيران في البرلمان العراقي جهودًا لطرد القوات الأمريكية المنتشرة في البلاد وسط تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران.



وذكرت صحيفة "روسيا اليوم" أن النائب "حسن سالم" مكلف بجمع توقيعات المشرعين من أجل تضمين مقال عن انسحاب القوات الأجنبية من العراق خلال الجلسة البرلمانية القادمة.



وسالم عضو في كتلة صادقون التابعة لجماعة عصائب أهل الحق، وجمع 53 توقيعًا.



وكان عضو آخر في البرلمان الصادق "وجيه عباس" قد صرح سابقًا بأنه تم نشر 9000 جندي أمريكي في العراق.



وقد طالب البرلمان بالتدخل وخفض العدد إلى حوالي 3000.



وأصدرت السلطة الشيعية كاظم الحائري في أغسطس، فتوى أو مرسوم ديني يمنع نشر القوات الأمريكية في العراق.



وقال أنه كان قد أعلن أنه سيواجههم بنفسه، "إذا كانت لديه القوة لحمل السلاح".



والغزو الأمريكي للعراق أو معركة الحواسم أو حرب الخليج الثالثة، وهذه بعض من أسماء كثيرة استعملت لوصف العمليات العسكرية التي وقعت في العراق سنة 2003م،استمرت من 19 مارس إلى 1 مايو 2003،

والتي أدت إلى احتلال العراق عسكريًا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومساعدة دول أخرى مثل بريطانيا وأستراليا وبعض الدول المتحالفة مع أمريكا حسب تعريف مجلس الأمن لحالة العراق في قانونها المرقم 1483 في 2003م، وانتهت الحرب بسيطرة الولايات المتحدة على بغداد.



وبدأت عملية غزو العراق في 20 مارس 2003م، من قبل قوات الائتلاف بقياده الولايات المتحدة الأمريكية وأطلقت عليه تسمية ائتلاف الراغبين وكان هذا الائتلاف يختلف اختلافًا كبيرا عن الائتلاف الذي خاض حرب الخليج الثانية لأنه كان ائتلافًا صعب التشكيل واعتمد على وجود جبهات داخلية في العراق متمثلة في الشيعة في جنوب العراق بزعامة رجال الدين والأكراد في الشمال بزعامة جلال طالباني ومسعود برزاني.



وشكلت القوات العسكرية الأمريكية والبريطانية نسبة %98 من هذا الائتلاف.





تم نشر القوات الأمريكية في العراق عام 2014 لمحاربة جماعة داعش الإرهابية التي استولت على مساحات شاسعة من البلاد وسوريا في ذلك الوقت، ولكنها هزمت منذ ذلك الحين في كلا البلدين.

