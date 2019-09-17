الشاهد: "نحو الترفيع في منحة العودة المدرسية خلال هذا العام"

أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، خلال افتتاحه السنة الدراسية اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2019، بمدرسة الحداثة الجديدة طريق ماطر، على إرتفاع عدد التلاميذ هذا العام بـ 56 ألف، ممّا تسبّب في ضغط داخل الأقسام تسعى وزارة التربية لتفاديه، على حد تعبيره.





وقال الشاهد في تصريح لموزاييك، بأن العودة المدرسية تمّت في ظروف طيبة بعد استعدادات حثيثة، قائلا "أعتقد كل شي جاهز وكل شي على ما يرام ونتمنى أن تكون سنة دراسية طيبة ..".





كما تحدث رئيس الحكومة عن الترفيع في منحة العودة المدرسية خلال هذه السنة، لافتا إلى أنه سيتم في وقت لاحق مراجعة بعض التنظيمات التعليمية، وبعض البرامج لإعطاء أكثر نجاعة للمنظومة التعليمية والتربوية في تونس.