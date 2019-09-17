بدعم "السيسي".. مصر تطلق قمرها الثاني "نارسكيوب-1" بعقول مصرية 100%

انطلاقا من ضرورة اللحاق بركب التكنولوجيا وخاصة في مجال الفضاءء، أطلقت الدولة المصرية قمرها الصناعى الثاني "نارسكيوب-1" من نوع "كیوب سات" من الیابان لمحطة الفضاء الدولیة، ومن المقرر وضع القمر فى مداره أول نوفمبر القادم، وتم تصميمه وبرمجته واختبرته وصنعته عقول مصریة بنسبة 100 %.





تحقیق أهداف التنمیة المستدامة





وكشف رئیس الهیئة القومیة للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء الدكتور محمد زهران، في حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط الیوم، أنه تم إطلاق هذا القمر بهدف تعزیز قدرات البرنامج الفضائي الوطني، وامتلاك تقنیات متقدمة، تتیح لمصر تنفیذ مهام فضائیة تسهم في تحقیق أهداف التنمیة المستدامة، لافتا إلى أن القمر الصناعي من الأنواع الصغیرة، وزنه واحد كیلوجرام وعمره الزمني في الفضاء عام واحد.





إطلاق 3 أقمار صناعية





وأوضح، أن إطلاق هذا القمر یأتي في إطار برنامج التحالف القومي للمعرفة والتكنولوجیا في مجال الفضاء، والممول من أكادیمیة البحث العلمي والتكنولوجیا، والذي يتضمن إطلاق 3 أقمار صناعية من نوع "كیوب سات"، تم تصميمها وتنفيذها بالكامل دون الاستعانة بأیة خبرات أجنبیة، لتطویر تكنولوجیا صناعة الفضاء المحلیة، لافتا إلى انه تم إطلاق القمر الأول منهم "كیوب سات 1" في شهر یولیو الماضي من الولايات المتحدة الأمريكية، وتم التقاط الإشارات منه في محطة التحكم بالقاهرة.





وأضاف أن القمر "نارسكيوب 1" یحتوي على تقنیة تصویر أحدث نسبیا من القمر الأول "نارسكيوب-2"، وقدرات تخزین عالیة، وتم تنفیذ عملیات اختبارات التأهیل الفضائي ومراجعة الأمان بجامعة كیتاكیوشو بالیابان، من خلال اتفاقیة خاصة بإطلاق الأقمار الصناعیة البحثیة.





تصميم واختبار الأقمار الصناعية بمعامل الهيئة





وبالنسبة للقمر الثالث "نارسكيوب 3"، أشار رئیس الهیئة إلى أن القمر الأخیر في المرحلة الأولى من مشروع التحالف، وسيتم الانتهاء منه خلال 6 أشهر ويجرى بعدها إجراء عملیات الاختبارات الفضائیة والتأهیل الفضائي ومراجعة الأمان؛ استعدادا للإطلاق خلال الربع الثالث من عام 2020.





وأشار إلى أن برنامج التحالف القومي للمعرفة والتكنولوجیا في مجال الفضاء بدأ في یولیو عام 2017 بمشاركة 10 جهات بحثیة وصناعیة محلیة، ویستهدف تنفیذ وإطلاق مجموعة من الأقمار الصناعیة مصریة الصنع، بالتعاون بین الجهات المختلفة بالدولة، موضحا قیام فریق العمل بالهیئة، بتصمیم وتجمیع واختبار هذه الأقمار الصناعية بمعامل الهیئة.





دعم قوي من السيسي





وشدد زهران، على أن مصر تخطو بخطوات غیر مسبوقة في مجال تكنولوجیا الفضاء وتقنیات الاستشعار من البعد بدعم قوي من الرئیس عبدالفتاح السیسي إیمانا منه بأهمیة علوم الفضاء فى تحقیق التنمیة المستدامة للدولة المصریة، مشیرا إلى أنه جار العمل على قدم وساق فى المدینة الفضائیة بالقاهرة الجدیدة حیث من المقرر الانتهاء من مشروع مركز تجمیع واختبار الأقمار الصناعیة فى مایو 2020.





وكشف عن البدء في تنفیذ مشروع "الأقمار التجريبية" بالتعاون مع الجانب الألماني لإطلاق سلسلة من 4 أقمار صناعیة فى الفضاء، موضحا انها اقمار صناعیة متوسطة الحجم یبلغ وزنها ٥٠ الى ٧٠ كجم تدعم أغراض البحث العلمي ومشروعات التنمیة.





وأضاف أن القمر "نارسكيوب 1" یحتوي على تقنیة تصویر أحدث نسبیا من القمر الأول "نارسكيوب-2"، وقدرات تخزین عالیة، وتم تنفیذ عملیات اختبارات التأهیل الفضائي ومراجعة الأمان بجامعة كیتاكیوشو بالیابان، من خلال اتفاقیة خاصة بإطلاق الأقمار الصناعیة البحثیة.





المجموعة العربیة للتعاون الفضائي





أما بالنسبة لمشاركة مصر في مبادرة التحالف العربي لإنشاء قمر صناعي لخدمة أغراض التنمیة بالدول العربیة، قال رئیس الهیئة إن تلك المبادرة تقدمت بها دولة الإمارات في مؤتمر القمة العربیة التي عقدت في تونس شهر مارس الماضي؛ لتأسیس "المجموعة العربیة للتعاون الفضائي"، من خلال تخصیص مشروع قمر صناعي عربي ( 813) یعمل علیه العلماء العرب كأول مبادرة تعاون في نطاق المجموعة العربیة للتعاون الفضائي بمشاركة 11 دولة عربیة من بینها مصر.





وتابع أن القمر العربي (813) یدعم أغراض مراقبة الأرض والتغيرات البیئیة والمناخية وسيعمل على تصمیمه وتصنیعه المهندسین والشباب من الدول الموقعة على تلك المبادرة، لافتا الى ان مجموعة من علماء الهیئة حددت عددا من الآليات للاستفادة من هذا القمر خاصة وأن مصر بها نخبة من الكوادر المؤهلة في هذا المجال.









الاستعانة بخبرات الهيئة في مشروع العاصمة الإدارية