بدعم "السيسي".. مصر تطلق قمرها الثاني "نارسكيوب-1" بعقول مصرية 100%
الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 11:50 ص
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عبد الله الميهي
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انطلاقا من ضرورة اللحاق بركب التكنولوجيا وخاصة في مجال الفضاءء، أطلقت الدولة المصرية قمرها الصناعى الثاني "نارسكيوب-1" من نوع "كیوب سات" من الیابان لمحطة الفضاء الدولیة، ومن المقرر وضع القمر فى مداره أول نوفمبر القادم، وتم تصميمه وبرمجته واختبرته وصنعته عقول مصریة بنسبة 100 %.
تحقیق أهداف التنمیة المستدامة
وكشف رئیس الهیئة القومیة للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء الدكتور محمد زهران، في حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط الیوم، أنه تم إطلاق هذا القمر بهدف تعزیز قدرات البرنامج الفضائي الوطني، وامتلاك تقنیات متقدمة، تتیح لمصر تنفیذ مهام فضائیة تسهم في تحقیق أهداف التنمیة المستدامة، لافتا إلى أن القمر الصناعي من الأنواع الصغیرة، وزنه واحد كیلوجرام وعمره الزمني في الفضاء عام واحد.
إطلاق 3 أقمار صناعية
وأوضح، أن إطلاق هذا القمر یأتي في إطار برنامج التحالف القومي للمعرفة والتكنولوجیا في مجال الفضاء، والممول من أكادیمیة البحث العلمي والتكنولوجیا، والذي يتضمن إطلاق 3 أقمار صناعية من نوع "كیوب سات"، تم تصميمها وتنفيذها بالكامل دون الاستعانة بأیة خبرات أجنبیة، لتطویر تكنولوجیا صناعة الفضاء المحلیة، لافتا إلى انه تم إطلاق القمر الأول منهم "كیوب سات 1" في شهر یولیو الماضي من الولايات المتحدة الأمريكية، وتم التقاط الإشارات منه في محطة التحكم بالقاهرة.
وأضاف أن القمر "نارسكيوب 1" یحتوي على تقنیة تصویر أحدث نسبیا من القمر الأول "نارسكيوب-2"، وقدرات تخزین عالیة، وتم تنفیذ عملیات اختبارات التأهیل الفضائي ومراجعة الأمان بجامعة كیتاكیوشو بالیابان، من خلال اتفاقیة خاصة بإطلاق الأقمار الصناعیة البحثیة.
تصميم واختبار الأقمار الصناعية بمعامل الهيئة
وبالنسبة للقمر الثالث "نارسكيوب 3"، أشار رئیس الهیئة إلى أن القمر الأخیر في المرحلة الأولى من مشروع التحالف، وسيتم الانتهاء منه خلال 6 أشهر ويجرى بعدها إجراء عملیات الاختبارات الفضائیة والتأهیل الفضائي ومراجعة الأمان؛ استعدادا للإطلاق خلال الربع الثالث من عام 2020.
وأشار إلى أن برنامج التحالف القومي للمعرفة والتكنولوجیا في مجال الفضاء بدأ في یولیو عام 2017 بمشاركة 10 جهات بحثیة وصناعیة محلیة، ویستهدف تنفیذ وإطلاق مجموعة من الأقمار الصناعیة مصریة الصنع، بالتعاون بین الجهات المختلفة بالدولة، موضحا قیام فریق العمل بالهیئة، بتصمیم وتجمیع واختبار هذه الأقمار الصناعية بمعامل الهیئة.
دعم قوي من السيسي
وشدد زهران، على أن مصر تخطو بخطوات غیر مسبوقة في مجال تكنولوجیا الفضاء وتقنیات الاستشعار من البعد بدعم قوي من الرئیس عبدالفتاح السیسي إیمانا منه بأهمیة علوم الفضاء فى تحقیق التنمیة المستدامة للدولة المصریة، مشیرا إلى أنه جار العمل على قدم وساق فى المدینة الفضائیة بالقاهرة الجدیدة حیث من المقرر الانتهاء من مشروع مركز تجمیع واختبار الأقمار الصناعیة فى مایو 2020.
وكشف عن البدء في تنفیذ مشروع "الأقمار التجريبية" بالتعاون مع الجانب الألماني لإطلاق سلسلة من 4 أقمار صناعیة فى الفضاء، موضحا انها اقمار صناعیة متوسطة الحجم یبلغ وزنها ٥٠ الى ٧٠ كجم تدعم أغراض البحث العلمي ومشروعات التنمیة.
وأضاف أن القمر "نارسكيوب 1" یحتوي على تقنیة تصویر أحدث نسبیا من القمر الأول "نارسكيوب-2"، وقدرات تخزین عالیة، وتم تنفیذ عملیات اختبارات التأهیل الفضائي ومراجعة الأمان بجامعة كیتاكیوشو بالیابان، من خلال اتفاقیة خاصة بإطلاق الأقمار الصناعیة البحثیة.
المجموعة العربیة للتعاون الفضائي
أما بالنسبة لمشاركة مصر في مبادرة التحالف العربي لإنشاء قمر صناعي لخدمة أغراض التنمیة بالدول العربیة، قال رئیس الهیئة إن تلك المبادرة تقدمت بها دولة الإمارات في مؤتمر القمة العربیة التي عقدت في تونس شهر مارس الماضي؛ لتأسیس "المجموعة العربیة للتعاون الفضائي"، من خلال تخصیص مشروع قمر صناعي عربي ( 813) یعمل علیه العلماء العرب كأول مبادرة تعاون في نطاق المجموعة العربیة للتعاون الفضائي بمشاركة 11 دولة عربیة من بینها مصر.
وتابع أن القمر العربي (813) یدعم أغراض مراقبة الأرض والتغيرات البیئیة والمناخية وسيعمل على تصمیمه وتصنیعه المهندسین والشباب من الدول الموقعة على تلك المبادرة، لافتا الى ان مجموعة من علماء الهیئة حددت عددا من الآليات للاستفادة من هذا القمر خاصة وأن مصر بها نخبة من الكوادر المؤهلة في هذا المجال.
الاستعانة بخبرات الهيئة في مشروع العاصمة الإدارية
وكشف رئیس الهیئة عن المشروعات التنمویة التي تنفذها الهیئة حالیا، منها مشروع إنشاء العاصمة الإداریة، حیث تمت الاستعانة بخبرات كوادر الهیئة واستخدام تقنیات الاستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافیة قبل البدء في تنفیذ المشروع، كما یجرى حالیا استخدام تلك التكنولوحیا واستخدام الأجهزة الحدیثة لبناء نظام معلوماتي متكامل لتنمية ومتابعة البحیرات المصریة.
وتابع أنه یتم استخدام تطبیقات الاستشعار من البعد في تقنین الأراضي ومراقبة واكتشاف التغیرات الزمنیة للمحافظات المصریة، وإعداد الخرائط الجیولوجیة لدعم اتخاذ القرارات، وتحديد أنسب المواقع لإنشاء محطات الكهرباء من الطاقة الجدیدة والمتجددة الى جانب متابعة وتوثیق المواقع الأثریة والسیاحیة.
مشروع تعلیمي لاطفال المدارس للتوعیة بعلوم الفضاء
وكما أعلن عن بدء الهیئة في تنفیذ مشروع تعلیمي لأطفال المدارس للتوعیة بعلوم الفضاء وتقنیات الاستشعار من البعد بطریقة مبسطة من خلال زیارة عدد من باحثي الهیئة للمدارس وتقدیم شرح مبسط باستخدام وسائل تعلیمیة حدیثة عن الفضاء ودور رائد الفضاء وأهمية الأقمار الصناعیة وكیفیة تصنیعها الى جانب مشاركة الهیئة فى مبادرة (جامعة الطفل) التى تنفذها أكادیمیة البحث العلمي والتكنولوجي.
وبالنسبة لطلاب الجامعات، أوضح أن مشروعات الطلاب الخاصة بتكنولوجیا الفضاء قبل التخرج تكون تحت إشراف علماء الهیئة، مشيرا إلى مشروع القمر الصناعى التعلیمى للجامعات و هو الأول من نوعه بمجهود طلاب الجامعات المصریة من خلال مشروعات تخرجهم وبدعم فنى ومالى من خبراء برنامج الفضاء المصري.
وأكد أنه یساهم فى تخریج جیل جدید من المهندسین المصریین یجمع ما بین الخبرة التقنیة مع الأخذ فى الاعتبار المتطلبات الصارمة لتصمیم وتصنیع المكونات الفضائیة مما يحقق الریادة المصریة بمجال الفضاء على المستوى العربي والأفریقي.
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