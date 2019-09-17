بمبادرة من النقابة الأساسية للحرس الوطني بتطاوين: أمنيون يرافقون أبناء الشهيد بولعراس الرداوي إلى المدرسة
الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 11:35 ص
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مروى الجلاصي
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جدّد 2 مليون و174 ألف تلميذ تونسي صباح اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر الجاري، العهد مع مقاعد الدراسة بـ6104 مؤسسة تربوية، في أول يوم من السنة الدراسية 2019-2020.
وبمبادرة من النقابة الأساسية للحرس الوطني بتطاوين، قام عدد من الأمنيين بمرافقة أبناء الشهيد بولعراس الرداوي في أول أيام الموسم الدراسي.
وتأتي هذه المبادرة لتوفير مزيد من الإحاطة النفسية، باعتبار أهمية هذه المناسبة لكل تلميذ، وخاصة لأبناء الشهيد الذي كان أحد أبطال ملحمة بن قردان.
ويذكر بأنه في إطار الاستعداد للعودة المدرسية، تمّ إحداث 5 مدارس إبتدائية و4 مدارس إعدادية و3 معاهد ثانوية و 4 مبيتات ومركب رياضي، موزّعة على مختلف مناطق البلاد، وقامت الوزارة بصيانة وتعهد 395 مؤسسة تربوية بين ابتدائي وثانوي وإعدادي ومبيتات، بالإضافة إلى صيانة المركبات الصحية والفضاءات التحضيرية والفضاءات الرياضية.
كما تمّ تجهيز 330 مبيت بكاميرات مراقبة إلى حين تعميمها على بقية المبيتات، فضلا عن مضاعفة الإعتمادات المخصصة للأكلة المدرسية والنقل المدرسي، لتبلغ على التوالي 46 مليون دينار و2 مليون دينار.
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