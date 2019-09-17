بمبادرة من النقابة الأساسية للحرس الوطني بتطاوين: أمنيون يرافقون أبناء الشهيد بولعراس الرداوي إلى المدرسة

جدّد 2 مليون و174 ألف تلميذ تونسي صباح اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر الجاري، العهد مع مقاعد الدراسة بـ6104 مؤسسة تربوية، في أول يوم من السنة الدراسية 2019-2020.





وبمبادرة من النقابة الأساسية للحرس الوطني بتطاوين، قام عدد من الأمنيين بمرافقة أبناء الشهيد بولعراس الرداوي في أول أيام الموسم الدراسي.

وتأتي هذه المبادرة لتوفير مزيد من الإحاطة النفسية، باعتبار أهمية هذه المناسبة لكل تلميذ، وخاصة لأبناء الشهيد الذي كان أحد أبطال ملحمة بن قردان.



