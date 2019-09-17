مباراة الهلال والاتحاد في أرقام.. الزعيم يتفوق على العميد
الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 11:30 ص
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الفجر الرياضي
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تشهد مباراة الهلال والاتحاد في دوري أبطال آسيا الارتفاع في القيمة التسويقية للاعبين قبل المواجهة النارية المقرر لها السابعة مساء اليوم على استاد جامعة الملك سعود في إياب ربع النهائي.
وتعادل الهلال مع الاتحاد سلبيًا في مباراة الذهاب لربع نهائي دوري أبطال آسيا وهو ما يعزز حظوظه في التفوق على أرضه لأنه يكفيه الفوز فقط من أجل التأهل لنصف النهائي.
وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية عن أن نادي الهلال السعودي يتفوق على اتحاد جدة بنحو 81 مليون ريال فى القيمة التسويقية بحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمى المتخصص فى أسعار وقيمة اللاعبين.
مباراة الهلال والاتحاد تشهد تفوق أسعار نجوم الزعيم
ووصلت القيمة التسويقية لزعيم الكرة السعودية إلأى 194 مليون ريال، مقابل 113 ملايين جنيه للاعبى اتحاد جدة، ويتصدر أندريه كاريلو لاعب فريق الهلال قائمة اللاعبين الأغلى بـ29.9 مليون ريال بينما الصربي ألكسندر بريجوفيتش أغلى محترف أجنبى فى صفوف "العميد" بقيمة بلغت 25.6 مليون ريال.
ونجح اتحاد جدة في التأهل لدور الثمانية من بطولة دوري أبطال آسيا بفوزه على ذوب آهن أصفهان الإيرانى بنتيجتي 2/1 و4/3 وهو ما أسعد الجماهير.
وتأهل الهلال لربع نهائي دوري أبطال آسيا من بوابة أهلي جدة عندما فاز عليه بأربعة أهداف مقابل هدفين ثم خسر بهدف نظيف في لقاء الإياب.
مباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي
ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 7 نقاط رغم تعادله الأخير مع الفيحاء بهدف لكل منهما، فيما سقط اتحاد جدة أمام ضمك الصاعد حديثا بهدفين مقابل هدف بينما اتحاد جدة في المركز الحادي عشر برصيد 3 نقاط بعد سقوطه أمام ضمك
ويلعب الهلال مع الاتحاد مساء يوم السبت المقبل في كلاسيكو الدوري السعودي بمدينة جدة وهو الكلاسيكو الذي تترقبه الجماهير العبية والسعودية
وينقل لقاء الهلال ضد الاتحاد في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة على أن تُذاع عبر قنوات بي ان سبورت 1HD والكأس HD3 بتعليق رؤوف خليف وخليل البلوشي.
ويعد كلاسيكو مباراة الهلال والاتحاد الفرصة الأخيرة للمدرب التشيلي سييرا لمصالحة جماهيره وخطف التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا.
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