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بورصة "السعودية "تخسر 19.7 نقاط بمستهل التعاملات

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 11:22 ص
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بورصة السعودية تخسر 19.7 نقاط بمستهل التعاملات
بورصة السعودية
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نيفين سمير
 
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إستهلت بورصة السعودية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع علي تراجع ، حيث هبط المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بنسبة 0.25% خاسرا 19.79 نقطة ليصل إلى مستوى 7807.38 نقطة ، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.23% خاسرا 8.58 نقطة ليصل إلى مستوى 3649.40 نقطة ، وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 37.1 مليون سهم بقيمة مليار ريال، وارتفعت أسهم 90 شركة، فيما تراجعت 64 شركة. 
 
وتراجع 11 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.58%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.01%، أعقبه قطاع الأدوية بنسبة 0.58%، تلاه قطاعى الخدمات الاستهلاكية وإنتاج الأغذية بنسبة 0.34%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.31%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.24%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.16%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.12%.
 
وجاء سهم "صناعة الورق" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 7.06%، ثم سلامة بنسبة 3.57%، ثم أليانز إس أف بنسبة 3.46%، فيما تصدر سهم "أسواق العثيم" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 2.07% ثم سابك بنسبة 2.05%، ثم التعاونية بنسبة 1.79%.


وقال مسؤولين سعوديين  إنهم يدرسون إرجاء الطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية.
وأن المسؤولين السعوديين يسعون إلى استيضاح الأضرار قبل تعديل خطة الطرح العام الأولي للشركة بعد الهجوم الذي استهدف منشأتين لشركة أرامكو يوم السبت أحدهما أكبر معمل لتكرير النفط في العالم ، حيث أعلنت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران مسؤوليتها عن 
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