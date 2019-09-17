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الديون وشح السيولة في قيمة ودائع القطاع العام تلاحق قطر

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 11:32 ص
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الديون وشح السيولة في قيمة ودائع القطاع العام تلاحق قطر
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