'الوطنية للإعلام' تستعد لزيارة وفد سعودي اليوم

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استعدت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، لزيارة وفد إعلامي سعودي اليوم، لمبنى ماسبيرو، وذلك بالتنسيق مع إدارة العلاقات الدولية بالمبنى.



وقامت الهيئة بالانتهاء من كافة الاستعداد بالعديد من القطاعات البرامجية لتلك الزيارة.



ومن المنتظر أن يقوم الوفد بزيارة عدد من رؤساء القطاعات في مكاتبهم، ثم القيام بجولة داخل استديوهات الإذاعة والتلفزيون، وذلك في حضور مسؤولي العلاقات الدولية، بقيادة بسمة حبيب.



ويبحث الوفد السعودي مع قيادات مبنى التلفزيون، سُبل زيادة التعاون الإعلامي المشترك بشكل أكبر خلال الفترة القادمة؛ وذلك للاستفادة من الخبرات المتبادلة في إثراء الإعلام العربي.



وكان حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، استقبل أول أمس الأحد، منى غانم المري مدير المكتب الإعلامي لحكومة دبي، ورئيس نادي دبي للصحافة، ووفدًا مرافقًا لها؛ حيث بحث الجانبان سُبل تعزيز اليات التعاون في مختلف المجالات الإعلامية بين مصر والإمارات، من تبادل برامجي وإخباري، وتفعيل التدريب المشترك.



وأكد حسين زين أهمية التنسيق والتواصل مع أشقائنا في دولة الإمارات، حول مختلف القضايا الإعلامية، والعمل على تطوير رسالة الإعلام العربي، وتعزيز قدراته، بما يواكب التحولات المختلفة التي يشهدها العالم.



وأثنى الجانبان علي التعاون الدائم والمثمر بين إعلام الدولتين الشقيقتين، وذلك في حضور مبارك الجنيبي سفير دولة الإمارات في مصر.



وعقب اللقاء، قام الوفد بزيارة لعدد من استوديوهات الهيئة الوطنية للإعلام، وأعرب الوفد عن تقديره للجهود التي تبذلها الهيئة في سبيل تحديث وتطوير العمل بها.



وعقد نادي دبي للصحافة، برئاسة منى غانم، لقاءً إعلاميًا، ظهر أمس الإثنين، بمقر نقابة الصحفيين المصريين، وذلك بحضور مدير النادي ميثاء بوحميد، وعدد من القيادات الإعلامية الإماراتية، وكان في استقبالهم نقيب الصحفيين الدكتور ضياء رشوان، وأعضاء مجلس النقابة.