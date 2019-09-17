رئاسية تونس 2019: وزير الدفاع السابق بالمركز الأول في المنستير
الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 11:25 ص
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مروى الجلاصي
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أغلقت مكاتب الإقتراع جميع أبوابها أول أمس الأحد 15 سبتمبر 2019، لتنطلق مباشرة عملية الفرز بمختلف ولايات الجمهورية التونسية.
و قد انتهت بولاية المنستير في حدود الساعة الثالثة من صباح اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2019، عملية فرز صناديق الإقتراع بـ13 معتمدية، و إحتل عبد الكريم الزبيدي المرتبة الأولى بـ51137 صوتات يليه في المرتبة الثانية قيس سعيد بـ48592 صوتا.
وفيما يلي، الترتيب النهائي للمترشحين العشرة الأوائل حسب عدد أصوات الناخبين:
1: عبد الكريم الزبيدي 51137 صوت
2: قيس سعيد 48592 صوت
3: نبيل القروي 18340 صوت
4: عبد الفتاح مورو 17384 صوت
5: عبير موسي 11169 صوت
6: مهدي جمعة 9153 صوت
7: يوسف الشاهد 7389 صوت
8: الصافي سعيد 6371 صوت
9: سيف الدين مخلوف: 3614 صوت
10: منصف مرزوقي:1224 صوت
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