أرقام من مشوار الهلال والاتحاد في أبطال آسيا.. الهجوم يهزم الدفاع

يحتضن ملعب جامعة الملك سعود القمة النارية بين فريقي الهلال والاتحاد السعوديين في تمام السابعة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال آسيا، وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل السلبي ليتأجل حسم المتأهل للدور نصف النهائي للقاء الليلة.









تعرض الفريقين الهلال والاتحاد لتعثر في الدور السعودي بالاسبوع الحالي، حيث خسر فريق الاتحاد أمام ضمك 2-1 في الجولة الثالثة من البطولة، بينما تعادل فريق الهلال على ملعبه أمام الفيحاء، مما يزيد الدوافع لدي الفريقين لمصالحة جماهيرهما بالفوز في لقاء اليوم واقتناص بطاقة العبور للدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا.









ويتسلح الهلال في مباراة اليوم بعاملي الأرض والجمهور وتفوقه في المواجهات الأخيرة ضد فريق الاتحاد، مما يزيد فرصه في الفوز في لقاء اليوم والتأهل للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا.





ويستعرض " الفجر الرياضي " في هذا التقرير مشوار الفريقين في بطولة دوري أبطال آسيا بالموسم الحالي:-









الهلال السعودي









يعد الهلال واحد من أبرز أندية السعودية يترأس مجلس إدارته فهد بن نوفل، ويقوده فنيًا المدرب الروماني رازفان لوشيسكو والذي يحقق نتائج جيدة مع الفريق بالبطولة الآسيوية هذا الموسم.









لعب فريق الهلال 9 مباريات في بطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم، فاز في 5 مباريات، وتعادل في مباراتين، وخسر مباراتين، سجل 14 هدفًا، واستقبلت شباكه 8 أهداف، ويتصدر بافيتيمبي جوميز قائمة هدافي الفريق بالبطولة القارية برصيد 8 أهداف.









بدأ الهلال مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا بالفوز علي العين الاماراتي 1-0، ثم تغلب على الدحيل القطري بنتيجة 3-1، وخسر أمام فريق الاستقلال الإيراني 2-1، قبل أن يعود ويفوز عليه في الجولة الرابعة بهدف دون مقابل، ثم كرر انتصاره على بطل الامارات 2-0 بالجولة الخامسة، وتعادل مع الدحيل 2-2 بالجولة السادسة.









تخطي فريق الأهلي السعودي في الدور ثمن النهائي بالفوز عليه ذهابا 4 – 2 والخسارة ايابا 1-0، وتأهل لمواجهة الاتحاد السعودي في الدور ربع النهائي، وانتهت مباراة الذهاب بينهما بالتعادل السلبي.









الاتحاد السعودي









أما فريق الاتحاد السعودي أحد الأندية الجماهيرية بالسعودية يحظي بشعبية كبيرة، يترأس مجلس إدارته أنمار الحائلي، ويقوده فنيًا المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا.









لعب 9 مباريات في دوري أبطال آسيا بالموسم الحالي، فاز في 5 مباريات، وتعادل في 3 مباريات، وخسر مباراة وحيدة، سجل 19 هدفًا و استقبلت شباكه 13 هدفًا، ويتصدر لاعبه رومارينيو قائمة هدافي الفريق بالبطولة برصيد 5 أهداف.









بدأ فريق الاتحاد مشواره في دور المجموعات بالبطولة بالفوز علي الريان القطري 5 – 1 ثم الخسارة أمام الوحدة الاماراتي 4 – 1، قبل أن يفوز علي لوكوموتيف بنتيجة 3-2، ثم تعادل معه بالجولة الرابعة 1-1، وكرر انتصاره علي بطل قطر 2-0 بالجولة الخامسة، ثم تعادل مع الوحدة 1-1.









تخطي عقبة فريق ذوب آهن الإيراني بالدور ثمن النهائي بالفوز عليه ذهابا وايابا 2-1، 4-3، ليتأهل لمواجهة الهلال وانتهت مباراة الذهاب بينهما بالتعادل السلبي.



