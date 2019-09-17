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قبل مواجهة باريس.. 6 أرقام قياسية لريال مدريد في التشامبيونزليج

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 11:17 ص
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قبل مواجهة باريس.. 6 أرقام قياسية لريال مدريد في التشامبيونزليج
زيدان
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الفجر الرياضي
 
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يستهل فريق ريال مدريد الإسباني مشواره في بطولة دوري أبطال أوروبا بمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي والمقرر إقامتها في التاسعة مساء غد الأربعاء على ملعب حديقة الأمراء ، في الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة الأوروبية.

قبل مواجهة باريس.. 6 أرقام قاسية لريال مدريد في التشامبيونزليج

ريال مدريد هو صاحب الرقم القياسي في التتويج باللقب الأوروبي في 13 مناسبة ، منها 4 مرات في آخر 6 سنوات، 3 منها في عهد المدرب الحالي للميرينجي زيدن الدين زيدان.

أرقام قياسية بالجملة للملكي قبل مباراة باريس

أكثر من توِّج: ريال مدريد (13)
أكثر من شارك: ريال مدريد (44)
أكثر من لعب مباريات: ريال مدريد (431)
أكثر من فاز: ريال مدريد (259)
أكثر من سجل: ريال مدريد (957)
أكثر من لعب النهائي: ريال مدريد (16)

قائمة ريال مدريد لمباراة باريس التي أعلنها زيدان:

حراسة المرمي: تيبو كورتوا، ألفونس أريولا ودييجو ألتوبي.

خط الدفاع: داني كارفاخال، إدير ميليتاو، رافاييل فاران، أودريوزولا، دي لا فونتي وفيرلاند ميندي.

خط الوسط: توني كروس، كاسيميرو وخاميس رودريجيز.

خط الهجوم: إدين هازارد، كريم بنزيما، لوكاس فاسكيز، لوكا يوفيتش، فينيسيوس جونيور، جاريث بيل ورودريجو جويس.

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