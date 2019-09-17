قبل مواجهة باريس.. 6 أرقام قياسية لريال مدريد في التشامبيونزليج

يستهل فريق ريال مدريد الإسباني مشواره في بطولة دوري أبطال أوروبا بمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي والمقرر إقامتها في التاسعة مساء غد الأربعاء على ملعب حديقة الأمراء ، في الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة الأوروبية.





قبل مواجهة باريس.. 6 أرقام قاسية لريال مدريد في التشامبيونزليج





ريال مدريد هو صاحب الرقم القياسي في التتويج باللقب الأوروبي في 13 مناسبة ، منها 4 مرات في آخر 6 سنوات، 3 منها في عهد المدرب الحالي للميرينجي زيدن الدين زيدان.





أرقام قياسية بالجملة للملكي قبل مباراة باريس





أكثر من توِّج: ريال مدريد (13)

أكثر من شارك: ريال مدريد (44)

أكثر من لعب مباريات: ريال مدريد (431)

أكثر من فاز: ريال مدريد (259)

أكثر من سجل: ريال مدريد (957)

أكثر من لعب النهائي: ريال مدريد (16)





قائمة ريال مدريد لمباراة باريس التي أعلنها زيدان:



