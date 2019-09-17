قبل مواجهة باريس.. 6 أرقام قياسية لريال مدريد في التشامبيونزليج
الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 11:17 ص
Advertisements
الفجر الرياضي
Advertisements
Advertisements
يستهل فريق ريال مدريد الإسباني مشواره في بطولة دوري أبطال أوروبا بمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي والمقرر إقامتها في التاسعة مساء غد الأربعاء على ملعب حديقة الأمراء ، في الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة الأوروبية.
قبل مواجهة باريس.. 6 أرقام قاسية لريال مدريد في التشامبيونزليج
ريال مدريد هو صاحب الرقم القياسي في التتويج باللقب الأوروبي في 13 مناسبة ، منها 4 مرات في آخر 6 سنوات، 3 منها في عهد المدرب الحالي للميرينجي زيدن الدين زيدان.
أرقام قياسية بالجملة للملكي قبل مباراة باريس
أكثر من توِّج: ريال مدريد (13)
أكثر من شارك: ريال مدريد (44)
أكثر من لعب مباريات: ريال مدريد (431)
أكثر من فاز: ريال مدريد (259)
أكثر من سجل: ريال مدريد (957)
أكثر من لعب النهائي: ريال مدريد (16)
قائمة ريال مدريد لمباراة باريس التي أعلنها زيدان:
حراسة المرمي: تيبو كورتوا، ألفونس أريولا ودييجو ألتوبي.
خط الدفاع: داني كارفاخال، إدير ميليتاو، رافاييل فاران، أودريوزولا، دي لا فونتي وفيرلاند ميندي.
خط الوسط: توني كروس، كاسيميرو وخاميس رودريجيز.
خط الهجوم: إدين هازارد، كريم بنزيما، لوكاس فاسكيز، لوكا يوفيتش، فينيسيوس جونيور، جاريث بيل ورودريجو جويس.
Advertisements
المزيد عن: رياضة باريس سان جيرمان الريال ارقام قياسية اخبار الرياضةتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر