شرطة الرياض: القبض علي ثلاث متهمين لارتكابهم جرائم سرقة

ونشرت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن شرطة الرياض باسم المقدم شاكر بن سليمان التويجري قوله إن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وفقًا لإجراءات البحث والتحري والاستدلال، أسفرت عن القبض على ثلاثة متهمين من الجنسية اليمنية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، وذلك لتوفر الدلائل على قيامهم بارتكاب خمس جرائم سرقة من مقار مؤسسات ومطاعم ومحلات تجارية بعد تكسير أقفالها الخارجية.



وأضاف المتحدث أن قيمة المسروقات تجاوزت مبلغ الـ100 ألف ريال، موضّحًا أنّه من خلال إجراءات الاستدلال الأوَّلية المتخذة بحقهم أقروا بما نسب إليهم، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.



وأكّدت شرطة الرياض حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.



ومن أهداف المديرية:



حفظ النظام العام وصيانته ومنع الجريمة قبل وقوعها.

الحد من نسبة ارتفاع الجرائم الفردية والمنظمة والسيطرة عليها.

تحقيق التغطية الأمنية الملائمة لمواجهة الجريمة داخل حدود المملكة على أراضيها.

ضبط مرتكبي الجرائم الفردية والمنظمة وتسليمهم للعدالة.

مكافحة العمليات الإرهابية بأقل قدر ممكن من الخسائر البشرية والمادية وقمع أعمال الشغب والتمرد والفوضى في المناسبات وتحقيق استتباب الأمن والقبض على مرتكبي ومنظمي هذه الأعمال وتوفير الحماية لسفارات السعودية في الخارج.

حماية الأرواح على الطرق العامة ورفع مستوى السلامة المرورية.

ضمان أمن الحج والعمرة بمشاركة الأجهزة الحكومية الأخرى بما يحقق الراحة والطمأنينة لضيوف الرحمن.

ضمان الحقوق الخاصة والعامة ومساندة القضاء في هذا الجانب.



أما عن المهام فهي:



منع الجرائم والاعتداءات قبل وقوعها.

ضبط الجرائم بعد وقوعها والتحقيق فيها والقبض على الجناة وإقامة الادعاء عليهم أمام المحاكم المختصة.

مكافحة جرائم المخدرات وضبطها والتحقيق فيها.

تنظيم حركة المرور، وتأمين سلامة الجمهور من أخطار الطريق، وضبط حوادث ومخالفات السير والتحقيق فيها.

إصدار رخص السيارات وقيادتها.

قبول الشكاوى والدعاوى في المنازعات والحقوق المدنية والتحقيق فيها وإحالتها إلى المحاكم الشرعية وتنفيذ الأحكام الشرعية التي تصدر بشأنها.

توفير الأمن والنظام في المناسبات الهامة مثل: الحج والمواسم، واستقبال كبار الضيوف والمباريات الرياضية.

مساعدة الجهات الرسمية في تنفيذ الأنظمة والقوانين المكلفة بتنفيذها.



وللمديرية عدة إدارات تابعة وهي:



الإدارة العامة للمرور (السعودية)

الإدارة العامة لدوريات الأمن.

شؤون التدريب.

القوات الخاصة لأمن الطرق.

القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة

إدارة التوجيه الفكري والمعنوي.

الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات.

شرط المناطق.

الخدمات الطبية

إدارة البحث والتحريات الجنائية.



تمكنت شرطة الرياض، صباح اليوم الثلاثاء، من القبض علي ثلاثة متهمين لارتكابهم جرائم سرقة من مقار مؤسسات ومطاعم ومحلات تجارية.