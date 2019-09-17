زيدان يضم موهبة جديدة لرحلة باريس سان جيرمان

عين زين الدين زيدان قائمته المكونة من 19 لاعبًا في المباراة الافتتاحية لريال مدريد في دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان ، والتي تضم اللاعب الشاب أدريان دو لا فوينتي من كاستيلا.





ومع استبعاد سيرجيو راموس وناتشو من الرحلة إلى العاصمة الفرنسية ، استدعى زيدان الظهير الأيسر البالغ من العمر 20 عامًا يوفر غطاء ، في حين أن رودريجو غوز أيضًا يصنع القائمة.





لوكا مودريتش وإيسكو وفيد فالفيردي ومارسيلو جميعهم مصابون ، وكذلك ماركو أسينسيو الغائب على المدى الطويل.





فريق ريال مدريد لمباراة باريس سان جيرمان: كورتوا ، ألفونس أريولا ، دييجو ألتوبيديندرز: داني كارفاجال ، إيدر ميليتاو ، رافائيل فاراني ، الفارو أودريوزولا ، فيرلاند ميندي ، أدريان دي لا فوينتيميدان الوسط: طوني كروس ، كاسيميرو ، جيمس رودريجيز ، فينيسيوس جونيور ، رودريجو يذهب



