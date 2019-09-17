براد يتحدث للمرة الأول عن حقيقة إلحاده



ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية لقطات من جلسة التصوير التي أجراها براد لعدد المجلة الجديد، كما نشرت جانبا من حواره مع المجلة، والذي جاء به تصريحات صادمة لبراد عن حياته الخاصة.



وجاء ضمن تصريحات براد بت أنه في بداية حياته كان متمسكا بالديانة المسيحية، وأن هذا التمسك بالديانة كان لصالح في بعض الفترات من حياته، حتى أصبح وحيدات وشعر أنه قد ترك الديانة وأصبح أقرب للإلحاد.



وتباع براد في حواره قائلا أنه بعد تركه لفكرة الدين حاول التمسك ببعض المفاهيم الروحية والدنيوية غير أن ذلك لم يفلح بالنسبة له، واستقر على عودته للإيمان بكينونات البشر، وأن ما يجذبه للآخرين في الوقت الحالي، رغبته في التقرب للأشخاص الصادقين الغير متكلفين والغير متصنعين للمظاهر.



وفيما يخص علاقته بزوجته السابقة أنجلينا جولي، تحدث براد عن أنه شخص متفائل، ويتطلع للتواصل دائما فيما بينهم، والتواصل دائما مع ابنائه دون أن يفقد الأمل فيما هو قادم.



واحتفل النجم الكبير براد بت بالعرض الأول لفيلمه الجديد Ad Astra ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته رقم 76 لعام 2019 الجاري.



وشارك الفيلم بالمهرجان السينمائي العريق، ضمن المسابقة الرسمية، حيث كان مرشحا لنيل جائزة الأسد الذهبي أو جائزة كأس فولبي لأفضل ممثل.



ويعد فيلم Ad Astra، من إخراج وتأليف وإنتاج المخرج "جيمس جاري"، ويشارك في بطولة الفيلم النجم تومي لي جونز، والنجم روث نيجا، والنجمة ليف تايلور، ودونالد سوثرلاند.



وتدور أحداثه حول رائد فضاء، يجسد شخصيته النجم براد بت، يخرج في مهمة انتحارية بالفضاء الخارجي للبحث عن والده الضائع وسط الفضاء بمهمة سابقة.



وأثار الأداء المميز لبراد بت في تجسيد شخصية رائد الفضاء بالفيلم، فضول العديد من النقاد والصحفيون لمعرفة ما إن كان براد بت يرغب في خوض تجربة السفر للفضاء في أرض الواقع إذا ما أتيحت له الفرصة.



ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية تصريحات سابقة للنجم براد بت علق خلالها على هذا التساؤل وحسم بها ما إن كان يرغب في السفر للفضاء.



وقال براد في تصريحاته التي نقلتها ديلي ميل من حواره مع راديو Absolute والمقدم الإذاعي "ديف بيري"، أنه غير مهتم بذلك، وأكد على أنه لا يرى ذلك يحدث بالمستقبل، بالرغم من استمتاعه بتجسيد شخصية رائد فضاء بفيلمه الجديد.



وأوضح براد في تصريحاته، أن العديد من العوام تمنعه من خوض هذه التجربة على أرض الواقع إذا أتيحت له الفرصة ابرزها أنه تقدم في العمر، وربما كان يقدم على ذلك في سن الشباب.



كما ذكر براد أنه وهو في سن الطفولة لم يحلم بالعمل كرائد فضاء، حيث كانت طموحاته وأحلامه حين يكبر، أن يساهم في بناء الأشياء، والعمل كبناء لتشييد المنازل والمباني الشاهقة أو كنجار لبناء المنازل الخشبية والجسور.



وعن عدم حصد الفيلم لأي جوائز ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بدورته لعام 2019، قال براد بت في حواره لراديو Absolute أن نجاح الفيلم لا يرتبط فقط بجوائز المهرجانات، ولكنه بردود الفعل الإيجابية التي يلمسها من المشاهدين والنقاد، وهو ما شاهده براد خلال عرض الفيلم بفينيسيا السينمائي.



واختتمت فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته رقم 76، في السابع من سبتمبر الجاري، وقد شهد حصد فيلم Joker للنجم خواكين فينيكس لجائزة الأسد الذهبي كأفضل فيلم ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان.



كما حصد فيلم J’accuse di جائزة لجنة التحكيم الرئيسية بمهرجان فينيسيا، وبالجوائز الفردية، حصدت "أريان أسكارايد" جائزة "كأس فولبي" كأفضل ممثلة بفينسيا السينمائي، في حين ذهبت جائزة "كأس فولبي" لأفضل ممثل لـ "لوكا مارينلي".



وتطرق براد في حواره مع الراديو عن حياته كممثل كبير بهوليوود، حيث أعترف أنه حتى في الوقت الحالي يشعر بأنه لا يعيش حياته كما يريد، وأنه يتقمص شخصيته أمام الجميع ليحافظ على صورته كنجم كبير.



وأعترف براد أنه من الصعوبات التي يواجهها بحياة الشهرة، أنه لم يرى باحة استقبال أي فندق يقيم به منذ 15 عام، بسبب اضطراره للدخول والخروج من الفنادق التي يقيم بها في زياراته الخارجية من الأبواب الخلفية هروبا من الجمهور وعدسات المصورين.







زين النجم الكبير براد بيت غلاف مجلة GQ في عددها الجديد الصادر لشهر أكتوبر القادم، وأجرى براد جلسة تصوير خاصة للمجلة تنشر لقطاتها مع العدد.