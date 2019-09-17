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السيناريست بشير الديك في حوار خاص مع محمد الباز في "90 دقيقة".. الليلة

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 11:15 ص
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السيناريست بشير الديك في حوار خاص مع محمد الباز في 90 دقيقة.. الليلة
السيناريست بشير الديك
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الفجر الفني
 
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يستضيف الإعلامى محمد الباز مقدم برنامج 90 دقيقة بقناة المحور الفضائية، السيناريست الكبير بشير الديك، فى حلقة خاصة عن حكايات وذكريات عن سينما ودراما ونجوم الزمن الجميل، فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء.

 

ويكشف السيناريست الكبير بشير الديك  أسرار رحلته مع الفن والكتابة والإخراج على مدار أكثر من 40 عاما وكيف جمع ونجح فى السينما والدراما، وسر تفوقه فى الكتابة والإخراج.

 

كما يتحدث المخرج القدير بشير الديك عن أسرار نجاح نجوم الزمن الجميل أحمد زكى ونور الشريف ومحمود عبد العزيز وفاروق الفيشاوى وغيرهم ، ولماذا تفوق كبار المخرجين عاطف الطيب ومحمد خان وعلى بدرخان وعاطف سالم وغيرهم.

 

ويكشف السيناريست الكبير بشير الديك كواليس فيلمه الجديد الفارس والأميرة كأول فيلم مصرى فى مجال الرسوم المتحركة والذى استغرق عمله أكثر من 17 عاما متواصلة، والذى سيتم عرضه لأول مرة فى مهرجان الجونة يوم الخميس المقبل 19 سبتمبر حتى 27 سبتمبر الجارى.

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