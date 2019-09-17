ضبط 48 مخالفة صحية ونظامية بأمانة الطائف



وكشفت وكالة الخدمات والبلدية الفرعية، أنها خصصت برامج مختلفة للرقابة شملت المخابز وأفران التميس والمطاعم والمطابخ والمغاسل ومحلات بيع المواد الغذائية، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة وتطبيق الاشتراطات الصحية.



وبيَّنت أن مراقبي الإدارة العامة لصحة البيئة ضبطوا مخالفات متنوعة للاشتراطات؛ منها سوء الحفظ والتخزين، وتدني مستوى النظافة العامة، وسوء التهوية بأماكن التحضير، وتدني مستوى أدوات الإعداد والتجهز، ومخالفات صحية أخرى.



وكانت الفرق الرقابية قد بدأت برنامجها بجولات على المخابز وأفران التميس بأحياء وسط الطائف، وتستمر الحملة حتى تغطية كافة أحياء المدينة، بالتزامن مع جولات أخرى تنفذها الفروع البلدية على الأنشطة التجارية الأخرى للتأكد من التزامها بتطبيق الأنظمة والتعليمات.



وتتعامل البلديات الفرعية والإدارات الإشرافية مع المخالفين بتطبيق الغرامات الرادعة بحقهم، مع إلزامهم بتصحيح المخالفات، وتراقب فرق المتابعة اليومية أعمال المنشآت المخالفة التي تم إشعاراها بتصحيح المخالفات حتى تتم معالجة كافة الملاحظات المرصودة.



وفي سياق أخر تقوم الإدارة العامة لصحة البيئة بإمانة الطائف، برنامجًا مساندًا للبلديات الفرعية لدعم أعمال الرقابة الصحية على المطاعم والمطابخ ومحلات بيع الوجبات السريعة والمواد الغذائية، وشملت البرنامج 10 بلديات فرعية (بلدية شرق الطائف الفرعية، وبلدية غرب الطائف الفرعية، بلدية السيل الكبير الفرعية، وبلدية السيل الصغير الفرعية، بلدية الهدا الفرعية، وبلدية الشفا الفرعية، ومكتب الخدمات البلدية بعشيرة وبلدية الطائف الجديد، وبلدية شمال الطائف الفرعية، وبلدية جنوب الطائف الفرعية).



وضبط المراقبون أكثر من 257 مخالفة للاشتراطات الصحية والتعليمات التنظيمية في 325 منشأة تم الوقوف عليها، وشملت المخالفات تدني مستوى النظافة، الذبح العشوائي داخل المطابخ، تدني أدوات الطهي والتحظير، عدم وجود شهادات صحية للعاملين، سوء النظافة الشخصية للعمالة، إعداد الطعام بطرق غير صحية، ترك الأطعمة مكشوفه، سوء الحفظ والتخزين، لحوم مجهولة المصدر، مواد منتهية الصلاحية، عدم صلاحية اواني الطبخ، وسوء مكان التحضير.



وأوضحت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية، أنها تسعى من خلال هذا البرنامج إلى دعم أعمال الرقابة بالبلديات الفرعية من خلال مساندة الفرق الرقابية بالإدارات الإشرافية، وتوسيع نطاق الرقابة على المنشآت ذات العلاقة بالمستهلك، وتوعية العاملين بها بضرورة تطبيق الاشتراطات الصحية، وطبقت الأمانة على المخالفين لوائح المخالفات والجزاءات وادراجهم ضمن برامج للرقابة اليومية لحين تصحيح أوضاعهم.





تمكنت الفرق الرقابية للإدارة العامة لصحة البيئة، من ضبط 48 مخالفة صحية ونظامية بأمانة الطائف خلال جولات رقابية علي المخابز وأفران التميس بالمحافظة، حيث يقوم البرنامج الرقابي بمتابعة الأنشطة الغذائية.