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خامنئي يرفض المحادثات مع الولايات المتحدة

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 10:24 ص
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خامنئي يرفض المحادثات مع الولايات المتحدة
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ترجمة: دينا الشريف
 
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قال الزعيم الاعلى الايراني اية الله علي خامنئي اليوم الثلاثاء، إن إيران لن تعقد أبدا محادثات فردية مع الولايات المتحدة لكنها قد تشارك في مناقشات متعددة الاطراف اذا عادت الى اتفاق عام 2015 بشأن البرنامج النووي الايراني.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قد يلتقي بالرئيس الإيراني حسن روحاني، ربما في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في وقت لاحق من هذا الشهر.

ونقل التلفزيون الرسمي عن خامنئي قوله: "المسؤولون الإيرانيون، فضلًا عن أي مستوى، لن يتحدثوا مع المسؤولين الأميركيين، وهذا جزء من سياستهم للضغط على إيران، وسياستهم الخاصة بالضغط الأقصى ستفشل".

وأشار إلى أن خامنئي أن الحكام الدينيين الإيرانيين كانوا متفقين على ذلك: "جميع المسؤولين في إيران يؤمنون بالإجماع.

وقال خامنئي: "إذا غيرت أمريكا سلوكها وعادت إلى الاتفاق النووي (لإيران 2015)، فبإمكانها الانضمام إلى محادثات متعددة الأطراف بين إيران والأطراف الأخرى في الاتفاق".

وصعد ترامب العقوبات ضد إيران منذ العام الماضي عندما انسحب من المعاهدة النووية بين إيران والقوى العالمية الست وأعاد فرض العقوبات التي تم رفعها بموجب الاتفاق مقابل قيام إيران بوقف برنامجها النووي.

وردًا على سياسة "أقصى ضغط" للولايات المتحدة، قامت إيران تدريجيا بتدريج التزاماتها بالميثاق وتخطط لمزيد من الانتهاك إذا فشلت الأطراف الأوروبية في الوفاء بوعودها لحماية الاقتصاد الإيراني من العقوبات الأمريكية.

وأضاف خامنئي:"إذا استسلمنا لضغطهم وعقدنا محادثات مع الأميركيين، فإن هذا سيظهر أن أقصى ضغط لهم على إيران قد نجح، ويجب أن يعلموا أن هذه السياسة ليس لها قيمة بالنسبة لنا.

وتصاعدت التوترات بين طهران وواشنطن في أعقاب الهجوم الذي وقع في نهاية الأسبوع على مواقع النفط الرئيسية في المملكة العربية السعودية والذي أدى إلى ارتفاع أسعار النفط وزيادة المخاوف من صراع جديد في الشرق الأوسط.

وقال ترامب يوم الاثنين إنه يبدو أن إيران تقف وراء الهجمات لكنه أكد أنه لا يريد خوض الحرب. وتنفي إيران أي تورط لها.

وقالت السعودية، المنافس الإيراني الإقليمي: "أن الهجمات نفذت بأسلحة إيرانية وإنها قادرة على الرد بقوة".

وحثت السعودية خبراء الأمم المتحدة للمساعدة في التحقيق في الغارة.

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