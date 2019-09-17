"الأرصاد" تعلن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر.. والقاهرة تشهد انخفاض طفيف في درجات الحرارة
الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 10:14 ص
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر، حيث أعلنت "الأرصاد" أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، كما يسود طقس حار على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.
وتابعت "الأرصاد" أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وعن درجات الحرارة اليوم، سجلت القاهرة 33 العظمى و24 الصغرى، والأسكندرية 30 العظمى و20 الصغرى، ومطروح 29 العظمى و23 الصغرى، وبورسعيد 30 العظمى و24 الصغرى، والسويس 34 العظمى و23 الصغرى، وسجلت محفاظة أسيوط 35 العظمى و22 الصغرى، وقنا 37 العظمى و25 الصغرى، وأسوان 39 العظمى و26 الصغرى، وسجلت كاترين 30 العظمى و17 الصغرى.
بيان الهيئة العامة للأرصاد عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء في مصر ودرجات الحرارة اليوم في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، ودرجات الحرارة اليوم في بعض المدن والعواصم العربية والأجنبية.
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